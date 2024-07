Lucía Etxebarría cuenta su experiencia con los fármacos para estudiar: "No lo recomiendo, crees que lo sabes todo y no"

La venta en el mercado negro de pastillas para estudiar ha supuesto una gran alerta en nuestro país. Los estudiantes llegan a pagar hasta 50 euros por una dosis que promete diez horas de absoluta concentración; pero no tienen en cuenta el peligro de este consumo.

Este miércoles, En boca de todos ha contactado en directo con Manuel Antonio Fernández, neuropediatra y experto en TDAH, quien ha revelado todos los peligros que conlleva tomar este tipo de fármacos.

"Uno de los efectos que se quiere conseguir con esto es mejorar la concentración y el rendimiento en el estudio, pero los objetivos de estos tratamientos no están localizados solo en eso, sino en mejorar los procesos de autocontrol de todo tipo en nuestro organismo", ha señalado el experto.

Asimismo, Manuel ha destacado que existen casos de consumidores que sufren "alucinaciones visuales y auditivas": "Hoy en día, cualquier cosa que quieras conseguir en el mercado negro lo puedes conseguir y los precios no son desproporcionados. Cualquier medicamento, al final, se vende en el mercado negro y es habitual".

Por su parte, Lucía Etxebarría ha confesado que ella misma consumió este tipo de medicamentos: "Cuando estaba estudiando Psicología me dieron una, mi propia sobrina, que estaba recetada legal y me lo tomé para estudiar un examen.. Me lo tomé por la noche y suspendí el examen".

"Me dio un subidón en el que yo creía estar siendo iluminada y que lo estaba entendiendo todo y que era fascinante. Me fui al examen creyendo que lo sabía todo y suspendí. Crees que sabes más de lo que sabes y me dio taquicardia. No lo recomiendo por dos razones, por la taquicardia y porque crees que te está yendo maravilloso, que te está entrando todo como si viniera Dios a dictártelo y no te estás enterando de nada. Es una especie de alucinación, un subidón".