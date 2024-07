El llamamiento desesperado de Fayna tras la detención de 'El Yoyas': "Sigue atacándome"

El exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', está en la cárcel desde hace unos días, cuando ingresó en la prisión de Brians 1 (Barcelona) para cumplir la pena de 5 años y 8 meses por maltrato habitual, lesiones, delito leve de amenazas y delito leve de vejaciones contra su exmujer, la también exconcursante del reality Fayna Bethencourt.

Tras casi dos años de mucho miedo, la canaria ya ha manifestado en varias ocasiones que se siente "aliviada", aunque sigue con inquietud los últimos movimientos y noticias que tienen que ver con su expareja.

Este mismo martes, durante su intervención en Código 10, de Cuatro, volvió a reiterarlo. "Físicamente sé donde se encuentra, es el miedo que tenía de desconocer su paradero, pero para mí esto no es el final", dijo sobre su detención. "Se sigue haciendo por lo que llevo protestando y denunciando mi situación, que es darle voz, se le dio voz como fugitivo y ahora como preso. Es un maltrato psicológico continuado", denunció.

Sobre el futuro, comentó: "Intento no mirar hacia el futuro, no quiero pensar qué pasará en unos años cuando esté fuera de donde está. Se supone que la cárcel tiene que servir para reinsertar a las personas y, para que haya una reinserción, tiene que haber un propósito de enmienda, un decir: 'me he equivocado, he hecho mal, soy culpable', y no se está dando", decía Fayna.

E insistía: "Carlos no reconoce su culpabilidad, sigue atacándome. Él no reconoce lo que ha hecho y veo difícil que pueda haber una reinserción y que él salga pacíficamente de ahí dentro".

La canaria, que cree que 'El Yoyas' "se ha reído de la policía" con su huida, da las gracias al cuerpo nacional aunque piensa que se podía haber actuado antes: "Soy consciente de que se ha actuado porque he dado mucho por saco. He sido muy insistente, he molestado a mucha gente para que se me hiciera caso, desde el principio dije dónde estaba. Esto no pasa con otros fugitivos condenados por violencia de género que a día de hoy están en la calle y nadie los está buscando, se le ha buscado porque Fayna Bethencourt ha hablado mucho. Y ha insistido y ha guerreado".