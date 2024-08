El sueño de obtener la nacionalidad española: "Me sentiría más legal y segura"

Una decena de alumnos toman notas y atienden a una profesora. A su lado, un monitor con una presentación en PowerPoint sobre "las principales instituciones de la comunidades autónomas" y un mapa político de España. El grupo es variopinto, formado por personas de origen latinoamericano, una mujer con velo, dos filipinos y una bielorrusa. Todos ellos, sin embargo, tienen algo en común: están en el proceso para conseguir la nacionalidad española.

La obtención de la nacionalidad española para extranjeros es un sueño que requiere un largo y a veces tortuoso camino. La fórmula más habitual para personas que no tienen origen familiar español es la llamada nacionalidad por residencia, cuyos requisitos varían en función de la nacionalidad de origen.

"Gracias a Dios, a mi todo me gusta de España, estoy contentísima aquí, por la asistencia social, la seguridad, todo", declara una de las alumnas, Florinda Sarmiento, venezolana de 74 años que lleva cuatro en España. "Mi hija y mi bisnieto tienen ya la nacionalidad y a mi me gustaría tenerla por estar como más legal, más segura".

A su lado, Wilson Omar Martínez, hondureño de 47 años llegado a España hace dos. "Como estamos así todavía, sin ninguna documentación, pues eso es lo que más me andaba buscando, como dice ahí a veces, para estar un poco más legal, andar más tranquilo, sentirse mejor uno", explica Martínez. "No es que nos sintamos mal, pero a veces uno, con su documentación, se siente mejor, mucho mejor, ¿verdad?".

Como norma general, para obtener la nacionalidad se requiere haber residido en España durante diez años de forma legal y continuada, aunque ese plazo puede verse reducido a cinco años en el caso de refugiados o a dos en el de solicitantes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Si el solicitante está casado con una persona de nacionalidad española, el plazo de residencia baja a un solo año.

Un examen de cultura general

Esta residencia legal debe ser complementada acreditando buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales e integración. Este último aspecto, ciertamente el más complejo de valorar, se resuelve, además de con una prueba de castellano, mediante un examen en el que el aspirante debe acreditar una serie de conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la administración y la cultura general española.

"En este examen hay muchos conceptos que para muchas personas no son comprensibles porque vienen de sistemas políticos que no tienen nada que ver con el nuestro", declara Alejandrina Fernández de Ceballos, directora de la oficina municipal de asesoramiento a personas migrantes del sur de Madrid. Aquí se realizan cada dos meses cursos de tres días de preparación del examen de nacionalidad española, como al que asisten hoy media docena de personas, entre ellos, Florinda y Wilson.

La prueba consta de 25 preguntas tipo test, extraídas al azar el día del examen de un manual de 300 preguntas posibles, y de las que los solicitantes tienen que tener 15 bien. "En las clases lo que se trabaja son los derechos y obligaciones, la Constitución española, cómo es el sistema administrativo en España, cómo está organizada la administración del Estado…", explica Fernández de Ceballos. "Luego hay otra parte que tiene que ver con la cultura, que es un poco lo que más les divierte, donde viene toda la parte de tradiciones, las comidas, las personalidades famosas, los parques naturales…".

El proceso se ha agilizado

Más allá de la prueba de conocimientos y de idioma, si procede, los solicitantes tienen que presentar una documentación que analiza el Ministerio de Justicia, verificando que no existan antecedentes e incluso el CNI confirma que no haya ningún problema de seguridad nacional. Una vez aprobado, el solicitante jura la Constitución, recibe su DNI y ya es, a todos los efectos, español.

Vicente Marín lleva especializado en derecho de extranjería desde que salió de la facultad hace 25 años. Siempre por su cuenta, regenta un bufete en Granada que fue pionero en España en dar servicio online con su web parainmigrantes.info para extranjeros llegados a todos los rincones del país. Su bufete, en el que trabajan 15 personas, resuelve múltiples gestiones relacionadas con la extranjería y admite que la regularización es un trámite mucho más complejo que la obtención de la nacionalidad una vez que están en una situación legal.

"Es un procedimiento que es relativamente fácil si más o menos tienes una buena conducta, conoces cómo es el proceso, tomas unas ciertas precauciones, lo más normal es que te nacionalices", explica Martín que asegura haber gestionado "miles" de nacionalizaciones.

En los últimos años se ha producido un fuerte ascenso de adquisiciones de nacionalidad española por parte de extranjeros. En 2023 obtuvieron la nacionalidad 240.208 personas, el máximo de las últimas dos décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La tendencia es clara desde 2017, cuando la cifra alcanzó su mínimo en este periodo, con 66.498.

"Tradicionalmente ha sido un procedimiento muy tedioso", admite Marín. "Justicia lleva décadas intentando que ese procedimiento tenga unos plazos razonables y en el año 2015 se puso en marcha la plataforma electrónica y ha habido varios planes de choque, pero cuando más se ha notado ha sido este último año, cuando ha habido un incremento sustancial de resoluciones".

La clave de este destaponamiento de las solicitudes ha sido la agilización de los plazos. Procedimientos que tradicionalmente duraban hasta cuatro años se están resolviendo en un año y pocos meses e, incluso, en menos de un año. "Yo diría que de media nos vamos a algo más de un año", asegura el abogado. "Cuando tarda más de un año, podemos irnos a la vía judicial a reclamar, esto sucedía mucho en el pasado, pero ahora, como los plazos se han reducido bastante, la gente ya no está tan animada a pleitear".

"Orgulloso de ser español"

Aún hoy, algunos casos se siguen enquistando. El de la venezolana Eleonora Ríos está siendo especialmente largo y tedioso. Al llegar de Venezuela con 26 años, Ríos se dedicó a dar clase de inglés durante sus primeros años en España, dado que también había vivido un tiempo en Estados Unidos. Su abuelo era español y también su madre, que vive en el país caribeño. Esto le facilitó obtener una serie de tarjetas de residencia, la última, con una vigencia de cuatro años, que le permite trabajar legalmente.

En 2020, tras seis años viviendo legalmente en España, decidió empezar el proceso para obtener la nacionalidad con el bufete de Marín. En diciembre de ese año, recibió una llamada con buenas noticias. "Me dijeron: 'Ya está tu carpeta en el Ministerio con todos los papeles, me la han aceptado y todo para evaluarla y a ver cuándo te dan la nacionalidad'", recuerda Ríos que, cuatro años después, sigue a la espera de una respuesta.

"Mi situación tampoco va a cambiar mucho salvo para yo sentirme más libre de poder viajar porque. Lo de votar, después de todo lo que ha pasado en Venezuela con la política, me tiene sin cuidado"

Las principales ventajas que obtiene un migrante con residencia legal que obtiene la nacionalidad son las facilidades para obtener créditos bancarios, para viajar por territorio europeo sin visados y la posibilidad de votar en las elecciones generales. Con todo, Ríos no cree que la culminación del proceso le vaya a cambiar sustancialmente la vida. "Ellos me dicen que no puede tardar mucho y eso me calma. En realidad, mi situación tampoco va a cambiar mucho salvo para yo sentirme más libre de poder viajar porque. Lo de votar, después de todo lo que ha pasado en Venezuela con la política, me tiene sin cuidado".

Marcos Ochoa, nacido en Argentina y ya con la doble nacionalidad desde hace un año, es la historia contrapuesta. Llegó del país latinoamericano en 2019, con 46 años y un contrato de trabajo, aunque también tuvo que acudir al bufete de Marín para poner en regla todos sus papeles. "Hicimos la solicitud de residencia y, primero, es un año, después, las renovaciones, por dos años, después, por tres años… Pero yo, al ser argentino, a los dos años tenía la posibilidad de solicitar la ciudadanía, así que eso hicimos y la obtuve en 2023. Tardó menos de un año", relata Ochoa.

Tras haber trabajado en Estados Unidos, China, Brasil, Italia y Australia, cuando la empresa de Ochoa le ofreció un destino en España, este ingeniero argentino vio por fin que este sería el país donde asentarse. A los seis meses de su llegada, le acompañaron su mujer y, al año, sus tres hijos. Todos ellos han obtenido la nacionalidad española en un breve plazo.

"España a mí me dio la posibilidad y a mis hijos les está dando la posibilidad. Estoy agradecido a España por la oportunidad, por acogerme, por aceptarme, por integrarme y por permitirme ser parte", declara Ochoa. "Entonces, yo me siento orgullosamente español, quiero España. Por ahí la broma con mis compañeros fue en el Mundial (de fútbol), sobre si iba con España o Argentina. Yo sonreía y les decía: 'Mira, yo, con mis hijos, estoy aportando a esta selección española muy joven y nos va a dar muchas alegrías. Argentina va a entrar en un cambio generacional...'. Pero bueno, este verano, con la Eurocopa, no hubo conflicto. Yo ya soy español, me siento español, orgulloso de ser español".

