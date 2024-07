La Generalitat de Cataluña lidera el ranquin autonómico en la captación de los fondos europeos Next Generation. La consellera de Economia y Hacienda en funciones, Natàlia Mas Guix, ha señalado que, desde 2021, Cataluña ha captado hasta 8.075 euros de los fondos de recuperación que lanzó la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Así lo ha presentado la consellera en funciones durante una rueda de prensa celebrada este martes junto a al secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Miquel Puig, y el director general de Fondos Europeos y Ayudas de Estado, Aleix Cubells. Mas Guix ha apuntado que Cataluña supera en la captación de los fondos europeos a Andalucía y Madrid, que han conseguido 6.994 y 6.849 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, ha criticado que los mecanismos institucionales estatales de los fondos "no sean los ideales". En este sentido, ha puntualizado que en las convocatorias competitivas, Cataluña ha captado el 21% de los fondos (2.896 millones) que han ido destinados al conjunto de España. Pero, ha lamentado que en los que se reparte de manera discrecional "Cataluña ha sido perjudicada": un 9% de los fondos en asignaciones directas (744 millones) y el 11% en licitaciones (327 millones de euros) del total repartido entre las comunidades autónomas según este criterio.

"El tejido económico y social de Cataluña ha demostrado ser capaz de captar fondos en igualdad de condiciones, pero, cuando el reparto es por decisión del Gobierno de España, el resultado es diferente", ha lamentado. Mas Guix ha destacado "el trabajo de acompañamiento" que ha llevado a cabo la administración para ayudar a los agentes económicos y sociales de Cataluña a liderar el repartimiento por criterio competitivo.

El reparto bajo criterio poblacional

Hasta mayo, la Generalitat ha sido capaz de movilizar 3.079 millones de los fondos europeos -un 85% de los recursos, 3.621 millones, que ya ha ingresado del repartimiento por criterio poblacional en las conferencias sectoriales-. Según la consellera, "el buen ritmo en desplegar la ayuda pública permitirá que la administración catalana ejecute todo el dinero que se le ha asignado antes de que termine el plazo que ha establecido la UE".

"Estos datos demuestran cómo la Generalitat moviliza de una forma ágil y efectiva los recursos de los fondos Next Generation”, ha recalcado la consellera. En este sentido, ha recordado que “los mecanismos institucionales de estos fondos no son ideales ni los que habríamos diseñado ” , porque parten de una “gobernanza muy centralizada, rígida y opaca”, pero también ha dejado constancia que desde el Gobierno “trabajamos a diario para irlo mejorando y poner soluciones allá donde identificamos problemas”.

En total (criterios poblacional, competitivo y discrecional), Cataluña ya ha distribuido 6.113 millones de euros entre empresas, ayuntamientos, centros de investigación y formación, particulares, entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector.

Las ayudas en la industria catalana

Tanto Mas como Puig han subrayado que los proyectos lanzados por el Gobierno "no se ajustan a las necesidades de la industria española y catalana en particular", y que así lo demuestra que el 70% de las convocatorias quedan desiertas. Además, Puig ha lamentado que los Next Generation no se pensaron para mejorar el abastecimiento de agua.

El secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos ha remarcado que en otros sectores "las cosas están yendo muy bien, tan bien como podrían ir". Ha destacado el desarrollo del vehículo eléctrico y el Battery Hub (978 millones), el transporte público y el impulso de la red ferroviaria (812 millones), el fortalecimiento del sistema catalán de ciencia, tecnología e innovación (682 millones) o las infraestructuras digitales (449 millones).

Salir del régimen común de financiación es "urgente"

A tan solo cinco días para que la consellera de Economía y Hacienda en funciones asista, por primera vez con este cargo, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, Mas Guix ha remarcado que es "urgente e inaplazable" que Cataluña tenga soberanía fiscal. Ha explicado que será presente en la reunión del 15 de julio en Madrid para explicar por qué la comunidad debe salir del régimen común de financiación y cuál es la propuesta del nuevo concierto económico catalán de manera "clara y sencilla".