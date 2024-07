Marlaska transmite su "más absoluta crítica" a las palabras de Nacho Cano y los sindicatos le afean que llame "criminal" a la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha transmitido este miércoles su "más absoluta crítica" a las acusaciones que el productor musical Nacho Cano vertió este martes sobre la Policía tras ser detenido. "La Policía no persigue a personas por sus circunstancias personales, investiga e instruye hechos", ha declarado.

De la misma manera, sindicatos policiales han considerado "inaceptables" y "fuera de lugar" que Cano llamase "criminal" a la Policía Nacional e insinuase que si le encontraban "muerto en la cuneta" sería su responsabilidad.

El exmiembro de la banda Mecano fue arrestado este martes junto a una mujer de su equipo por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche y, tras declarar y quedar en libertad, ofreció una rueda de prensa en la que cargó contra la Policía.

"El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar (...). Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", acusó Cano, que dijo ser víctima de una "maniobra orquestada" por su relación cercana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han subrayado que, aunque no deja de ser habitual que un detenido culpe a la Policía, lo manifestado por el productor teatral "no tiene ningún sentido".

"Está absolutamente fuera de lugar atribuir a la Policía una eventual muerte, que aparezca en una cuneta. No es propio de una persona de la trayectoria de Nacho Cano. Respetamos su libertad de expresión, pero hay que ser más responsable", han apuntado a EFE fuentes del sindicato.

Además, han recordado que los agentes siempre actúan en base a "indicios racionales de criminalidad", pero que su existencia no significa que un detenido sea culpable de los delitos por los que se le investigan.

Por su parte, JUPOL ha defendido "la honorabilidad de la Policía Nacional y la integridad de cada uno de sus miembros" ante las "inaceptables declaraciones" de Cano.

En este mismo sentido se ha manifestado el Ministerio del Interior. Fuentes departamentales han reivindicado "el trabajo y la profesionalidad" de la institución "como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables".