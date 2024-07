Solo un tercio de los hogares que podría recibir el ingreso mínimo vital lo cobra

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) —la renta de subsistencia que el Gobierno puso en marcha en 2020 para aplacar la pobreza— llega solo a 342.856 hogares de los 950.000 a los que teóricamente podría proteger. Esto significa que apenas un 36% de las familias que potencialmente podrían obtener la ayuda porque cumplen los requisitos de renta y patrimonio la están recibiendo realmente. Así se desprende de la tercera evaluación sobre esta política pública que ha realizado la Airef y que ha divulgado este miércoles la autoridad fiscal independiente.

Esta cifra de despliegue del IMV, que se antoja escasa, tiene matices relevantes y una explicación. Y es que hay una parte muy importante de las familias que podrían pedir la ayuda, pero no lo hacen. Este fenómeno, que se conoce en el argot científico como non take-up, es un problema estructural que frena el despliegue de la ayuda prácticamente desde sus orígenes.

En concreto, el 56% de los hogares que cumplen los requisitos para acogerse al IMV no solicita la prestación. Un porcentaje que se ha mantenido estable desde diciembre de 2021, fecha en la que el ingreso mínimo dio señales de haber tocado techo en su despliegue. Los motivos son variados, pero se pueden resumir en tres grandes asuntos: el cobro de otras prestaciones, la burocracia que rodea la ayuda o el uso de información de desactualizada para medir los umbrales de renta

El solapamiento con otras rentas mínimas y prestaciones no contributivas (como los subsidios al desempleo) es uno de los principales motivos que explica el non take-up. En concreto, cinco puntos de ese 56% se explican por hogares que ya cobran una renta mínima autonómica y que podrían pasarse al ingreso mínimo, pero no lo hacen. Un fenómeno que se observa con más intensidad en las comunidades con programas de rentas mínimas más generosos, como Cataluña, País Vasco o Navarra. Si sumamos el alcance del IMV al de las rentas autonómicas, el número de hogares protegidos por algún tipo de renta de subsistencia supera el medio millón.

(Habrá más información)