Feijóo garantiza que las comunidades del PP acogerán a 400 menores inmigrantes, pero exige recursos "directos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantiza que las 11 comunidades que gobierna su partido [más la de Canarias y las dos ciudades autónomas que preside] acogerán a los 400 menores inmigrantes que desde el pasado mes de junio están pendientes de ser reubicados. De este modo, el popular avanza que sus barones aceptarán el tercer punto del orden del día de la mesa sectorial que se celebrará esta tarde a las 18.00 horas en Canarias y, con ello, desoyen las amenazas de Vox de romper las cinco comunidades donde cogobiernan. "El PP está cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado y los acuerdos de estabilidad en las comunidades donde gestiona Vox. Esta es la realidad y no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber y el PP está cumpliendo con su deber".

Como líder de la oposición y alegando "sentido de Estado", Feijóo asegura que sus comunidades atenderán a estos menores pese a que en la anterior reunión sectorial de junio se negaran a ello hasta conocer en detalle cuál sería la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno aspira a llevar al Congreso a finales de julio. Eso sí, exige recursos "directos" al Gobierno.

Aun desconociendo las condiciones de dicho texto, el popular ha reivindicado la "solidaridad" de todas las comunidades del PP ante la actual crisis migratoria. "Vamos a ser otra vez solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor, ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores de las comunidades, incluso algunas las van a rebasar, pero entendemos que la situación excepcional que están pasando Canarias y Ceuta por la ausencia de política migratoria reiterada del Gobierno central no significa que no hagamos el último esfuerzo".

No obstante, exige al Gobierno que ofrezca los recursos necesarios a las comunidades para que, una vez sobrepasen sus instalaciones, puedan seguir acogiendo a los menores que están previstos que lleguen en las próximas semanas según han alertado varias organizaciones. "Una vez que las comunidades han demostrado su solidaridad y están al límite de sus capacidades le pido al Gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades: que todos los recursos del Gobierno central se pongan a disposición de la gestión de los menores y que cuando ya no se puedan acoger más, habilite instalaciones y gestionen al resto de menores".

Además de los recursos económicos y materiales que exige para que las comunidades cumplan con su parte, el líder de la oposición urge al Gobierno a que acuda a Europa. "Llevamos con esto mucho tiempo, somos la frontera más permeable a la inmigración ilegal de toda la UE: no hemos gestionado con la Unión Europea las responsabilidades que le corresponden a la unión ni hemos declarado la emergencia migratoria. Todo esto hemos de hacerlo". De hecho, este martes, la líder del PP en Europa, Dolors Montserrat, remitió una carta a la Comisión Europea "alertando de lo que está sucediendo en España, es decir, de la inacción de este Gobierno".

De este modo, el popular ha hablado por todas sus comunidades autónomas con respecto al Plan de Respuesta ante la Crisis Migratoria para menores migrantes 2022-2023 que quedó sin resolver el pasado mes de junio. No obstante, ha dejado en el aire la postura que tomará el PP en el Congreso con la modificación de la ley de Extranjería con la que el Gobierno pretende obligar a las comunidades a atender a menores inmigrantes.