Qué hacer este fin de semana en Barcelona: el festival Cruïlla y un concierto de clásica en la playa bajo la batuta de Dudamel

Sin ninguna duda, la protagonista de este fin de semana en Barcelona es la música. Se pueden encontrar eventos musicales para todos los gustos. Desde un emocionante concierto de música clásica acompañado por las olas de la playa de Sant Sebastià, hasta el de Avril Lavigne en el Cruïlla. También es posible salir de fiesta con la compañía de un grupo de Drag Queens.

Este fin de semana también contará con la exposición de diseño 'Dissenyes o treballes?', con proyecciones de películas en el marco del ciclo Pantalla Barcelona y con el festival Ameba, una fiesta de música electrónica sin ánimo de lucro para todas las edades.

Sinfonía clásica y marítima en Barcelona

Un concierto de música clásica en la playa de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.

Barcelona es una ciudad que destaca por sus famosas playas en el mar Mediterráneo. Este verano se ha organizado un evento especial donde se combina la playa con la música clásica y lírica, una orquesta acompañada de la brisa y el sonido único de las olas.

El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y L’Auditori, bajo el paraguas de Barcelona Obertura y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, ofrecen los conciertos gratuitos de 'Clàssica a la platja' en la playa Sant Sebastià.

Este viernes, a las 21 horas, está previsto uno protagonizado por el Cor y la Orquestra Simfònica del Liceu, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, con la participación de dos solistas de renombre internacional, la violinista María Dueñas y el violonchelista Pablo Ferrández, y con la colaboración del Cor Infantil de l’Orfeó Català.

Playa de Sant Sebastiá; 12 de julio; 21 horas; entrada gratuita. conciertosclassicaalaplatja

Festival Cruïlla

Festival Cruilla Festival Cruilla

Avril Lavigne, Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins o Amaral son algunos de los cabezas de cartel del festival Cruïlla de este 2024, que se celebrará en el Parc del Fòrum. Hay más de 50 artistas de fama internacional que llegan este fin de semana a ofrecer a sus fans un concierto único que seguro no olvidarán. Entre ellos también están Kasabian, The Kooks, Johnny Marr, María Becerra, Olga Tañón o Chucho Valdés.

El festival ofrecerá multitud de food trucks y actividades para que a los asistentes no les falte de nada. El método de pago es a través de las pulseras cashless, lo que significa que se puede ir sin preocuparse del dinero en efectivo ni las tarjetas.

Además de bandas musicales, también actuarán comediantes como Charlie Pee o Lara Ricote. Habrá, asimismo, una zona especial dedicada al arte, con obras de street art o arte digital y autores como Aral, Connor, Creto, Baugasm, Josue Ibañez o Francisco de Pájaro, entre otros.

Parc del Fùrum; del 10 al 13 de julio; entrada desde 55 euros. cruillabarcelonatickets

Barcelona baila con las Drag Queens

Ravalada Drag @ravalada_bcn

Cada mes se celebra la Ravalada Drag Tour en los barrios del Eixample y el Raval. Esta extravagante fiesta dirigida por Drags Queens destaca por su originalidad y su carácter móvil, ya que es un tour circular por diferentes bares de la ciudad donde se dan cita espectáculos, DJs y artistas Drag diferentes.

La capital catalana destaca por su diversidad y apoyo al colectivo LGTBI. En su historia están personajes como el performer y activista José Pérez Ocaña, quien tiene un restaurante dedicado a él en la plaza Reial.

Diferentes localizaciones; 14 de julio; entradas por 17 euros. ravalada

La ciudad llena sus calles de cine

Pantalla Barcelona Ajuntament de Barcelona

La duodécima edición de Pantalla Barcelona ofrece unas 45 proyecciones al aire libre, en pantallas de centros cívicos, de ocho películas: '20.000 especies de abejas' de Estibaliz Urresola, 'Las buenas compañías' de Sílvia Munt, 'Loli Tormenta' de Agustí Villaronga, 'Suro' de Mikel Gurrea, 'Tadeo Jones 3' de Enrique Gato, 'Te estoy amando locamente' de Alejandro Marín, 'Upon entry' de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez y 'Vasil' de Avelina Prat. Todas las películas cuentan con subtítulos y en algunos casos están disponibles con AudecMobile para personas con sordera.

Este viernes 12 se podrá disfrutar de 'Las buenas compañías' de la directora Sílvia Munt y ambientada en el País Vasco y en la época de los 70. Bea, de 16 años, colabora con un grupo de mujeres para visibilizar la causa feminista y lograr la aprobación del derecho al aborto. Pero su cercana amistad con Miren, una chica mayor que ella, marcará un antes y un después en su vida.

Plaça Sant Just; 12 de julio; entrada gratuita. projeccionspantallabarcelonadestiu

Diseño e historia en la ciudad

Dissenyes o treballes? DHUB Disseny Hub Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona ofrece su exposición 'Dissenyes o treballes', dirigida por la historiadora experta en diseño Raquel Pelta. La muestra pretende hacer un repaso histórico del arte del diseño desde la década de los 80 hasta 2003, analizando el fenómeno conocido como "el boom del diseño" en Cataluña y España.

Este viaje en el tiempo empieza con el fin de la dictadura y la necesidad de renovación de las instituciones públicas del país, afectadas por la aceptación europea y la incorporación de la democracia. A esta transformación, también se sumaban las organizaciones privadas y empresas.

Se trató de una época dorada para los diseñadores, en la que contaban con el apoyo institucional y de los medios de comunicación. Era tanto el volumen de trabajo, que se popularizó la pregunta "¿Diseñas o trabajas?". La aparición de internet revolucionó la industria, creó nuevas necesidades y aumentó las posibilidades del diseño.

Plaça de les Glòries Catalanes; evento permanente; entrada por 6 euros.dissenyhubbarcelona

Festival Ameba Parkfest

Festival AMEBA @ameba_bcn

La entidad sin ánimo de lucro AMEBA organiza de nuevo una de sus populares fiestas de música electrónica durante este fin de semana con el barrio del Raval como escenario. Pretende crear vínculos entre la comunidad de la escena electrónica de la ciudad. Han obtenido mayor éxito gracias a Ameba Parkfest, un festival con diez horas ininterrumpidas de música electrónica.

Es totalmente gratuito y cuenta con dj's especializados en niños, de forma que también es apto para pasar un fin de semana en familia. La fiesta será los días 12 y 13 de julio y contará con los artistas Vise y Nara is Neus el viernes y con Amantra, Blast, Cyberdom, C.MO, Heydigger!, Klsbeats, Marta Mer, Nara is Neus, Sasi y Vise.

Diferentes localizaciones; 12 y 13 de julio; entrada gratuita. ameba.activitats