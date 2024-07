Pete Davidson y Madelyn Cline rompen tras menos de un año de relación

Como no podía ser de otra manera, en cuanto se ha dado a conocer la noticia han comenzado las especulaciones sobre quién será su próxima "víctima", dado el larguísimo historial de parejas que tiene a sus espaldas. Porque Pete Davidson vuelve a estar soltera tras haber roto su relación con Madelyn Cline.

Según una fuente cercana a la ya expareja le ha dado a conocer al periódico The Sun, el humorista del Saturday Night Live y la actriz de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion "terminaron hace poco" su romance, así como ha añadido que la separación fue de carácter "amistoso".

Dado que Cline no ha compartido nada sobre su relación en sus redes sociales —el cómico no tiene ninguna cuenta pública— no se espera que hablen de la ruptura, así como sus representantes han declinado hacer declaraciones al respecto.

La primera vez que se supo que podían estar saliendo fue en septiembre de 2023, y poco después el también intérprete de películas como El rey del barrio o Muerte, muerte, muerte, de 30 años, y la protagonista de la serie Outer Banks, de 26, fueran vistos en Las Vegas, donde Davidson presentó su show de comedia Pete Davidson Live.

De hecho, las fuentes afirmaban que ambos "pasaban la mayor parte de su tiempo juntos" en un local neoyorquino, el Allē Lounge, así como que las cosas les estaban "yendo muy bien", sobre todo porque estaban "haciendo todo lo posible para que su romance fuese discreto" ante la prensa.

La relación entre Davidson y Cline comenzó poco después de que ambos cortaran con sus anteriores parejas. La actriz había estado saliendo durante más de un año con Chase Stokes, el que fuera coprotagonista de su serie más conocida, si bien terminaron a finales de 2021, sin que se le conociera un nuevo amor desde entonces hasta Pete.

Por su parte, el humorista tiene uno de los más largos historiales de relaciones en todo Hollywood: Ariana Grande, Cazzie David, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski o su compañera en Muerte, muerte, muerte, Chase Sui Wonders, con quien estuvo saliendo algo menos de un año, cortando apenas un mes antes de comenzar con Cline.