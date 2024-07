Condenado a 11 años y medio de prisión por matar a su compañero de piso en Sant Adrià de Besòs

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 11 años y medio de prisión por un delito de homicidio al hombre que mató a puñaladas a su compañero de piso en el domicilio que ambos compartían en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) durante la madrugada del 8 de octubre de 2022.

La magistrada presidenta del tribunal de jurado ratifica el veredicto del jurado popular, que declaró culpable al acusado de haber dado muerte intencionadamente a la víctima, pero le aplica una atenuante de confesión.

Según la sentencia, la madrugada que se cometió el crimen, el acusado estaba con su pareja y su madre en su domicilio situado en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, bebiendo unas cervezas cuando, sobre las 2.30, llegó al piso la novia de su compañero de piso y se unió a la fiesta.

Poco después, llegó la víctima, que había consumido alcohol, y se mostró molesto porque su novia estuviese bebiendo con el acusado, al que propinó un fuerte golpe en la cabeza, reaccionando este "con ánimo de causarle la muerte", asestándole varias puñaladas en la zona torácica con un cuchillo de cocina. Una de ellas, recoge la sentencia, le alcanzó el pulmón derecho, mientras que otra le perforó el izquierdo, provocándole la muerte.

El condenado confesó los hechos

El acusado, que reconoció en el juicio la autoría de estos hechos, abandonó el domicilio antes de que llegase la policía, pero se entregó en una comisaría pocas horas después y explicó lo sucedido.

Aunque la acusación particular solicitaba 15 años de prisión, esta condena no pueden aplicarse, argumenta la sentencia, "porque se aprecia una circunstancia atenuante que obliga a la imposición de la mitad inferior de la pena". Y es que, el autor de estos hechos no solo se presentó por su propio pie en una comisaría de Mossos d’Esquadra y confesó, sino que durante la vista oral declaró reconociendo íntegramente estos hechos y pidió perdón a la familia del fallecido.

En materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 175.000 euros y con 45.000 a la hermana.