Ana Terradillos envía un mensaje de apoyo a Álvaro Morata: "Que les zurzan a todos los de las redes sociales"

El pasado martes, la Selección Española de fútbol derrotó a la francesa en un partido que mantuvo en jaque a toda la afición durante los más de 90 minutos que duró el encuentro. Pese a que los galos comenzaron adelantándose en el marcador, La Roja terminó sobreponiéndose y remontó en pocos minutos firmando un 2 a 1.

Con este resultado, el combinado nacional ha logrado clasificarse para la final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, no está siendo un camino fácil para algunos futbolistas de la selección. Es el caso de Álvaro Morata, que no ha dejado de recibir comentarios negativos.

Ante esto, su esposa, Alice Campello, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, donde no dudó en criticar el titular de un medio de comunicación: "Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa".

Un titular ante el que la influencer apuntó: "Odio hacer polémica, pero no me parece normal. ¿Esto es normal? Escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección os dedicáis a hundirlo. Hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas".

"Estos jugadores tienen madre, padre, mujer e hijos y tienen que leer estas barbaridades gratuitas. Hay que pensar, antes de hablar, cómo nos sentaría a nosotros lo que estamos haciendo. Hay que tener respeto si queremos respeto", sentenció la modelo.

Por su parte, Ana Terradillos, desde el plató del matinal de Telecinco, ha mostrado su apoyo a Campello y Morata: "La mirada crítica, con él, con su mujer y con el mensaje de que les zurzan a todos los de las redes. Hay que estar por encima".

Finalmente, también la reportera del programa enviada a Alemania ha apuntado: "Lo que queremos mandar es el mensaje de que la afición con la que hemos estado, sus compañeros y el seleccionador están con Álvaro Morata en esa piña infranqueable que es la Selección Española".