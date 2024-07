El gran enfado de Merche cuando le preguntan por su presencia en la lista de morosos: "No sé ni de qué hablas"

Patricia Conde, José Luis Moreno, Makoke o Paz Vega, que deben más de 600.000 euros al fisco, forman parte de la lista anual de morosos que el pasado 30 de junio Hacienda hizo pública.

También aparece la artista Merche, que, según informa Europa Press, la primera vez que irrumpió en esta lista fue en 2016 por una deuda con la Agencia Tributaria de un millón de euros, como se le notificó en octubre de 2015. Según la misma información, A pesar de que ha logrado rebajar la cantidad en más de 100.000 euros, todavía debe 856.737,39 euros, la misma cantidad que en 2022.

Durante su actuación en el MADO 2024, la artista fue preguntada por esta cuestión, algo que no le sentó nada bien. "No sé ni de qué hablas ni de qué es o que es la verdad es que no. Al final.. ¿Ves? Da igual...", reaccionó muy enfadada la gaditana, cortando de raíz una entrevista de Europa Press.

También habló de su vida personal y de los objetivos que le quedan por alcanzar. "Yo soy muy soñadora, me encanta siempre tener proyectos diferentes y bueno, cosas diferentes por hacer en mi carrera, todavía me queda mucha guerra que dar, muchas canciones por componer y muchos proyectos", había señalado antes de dar por concluida la entrevista.

Además, fue preguntada por su relación pasada con Arturo, concursante de GH con el que estuvo siete años. "Yo no vivo de eso. Si tienes una relación con alguien conocido y sale a la luz, qué le vamos a hacer, es parte de mi trabajo, y siempre me lo he tomado bien", señaló. "Yo soy conocida por mi trabajo. Si hablamos de mi gira, de mis discos, de mis logros en la música, de mis canciones, estupendo, pero por otro lado lo que es la parte personal, no la oculto, pero tampoco voy a entrar a hablar de ello", había zanjado.