La cumbre de la OTAN y los estados de ánimo: Biden más fresco, Zelenski contento y Stoltenberg preocupado

Hablemos de salud: la de la OTAN y la de Joe Biden. Y es que la primera imagen que dejó la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebra estos días en Washington es la de una organización que se mantiene "firme" cuando acaba de cumplir 75 años y la de un presidente de Estados Unidos, vestido de anfitrión, que desafía a los rumores y parece mucho más fresco que semanas atrás. Es una cuestión de momentos de ánimo y la cita de la Alianza sirve para ver cómo respira cada uno. "La OTAN es más poderosa que nunca antes, con la fuerza de 32 naciones", sostuvo un Biden que dio un discurso lúcido, potente y casi preparado para cerrar el debate sobre su candidatura a las presidenciales de noviembre.

Estaba fresco el inquilino de la Casa Blanca, ese fue su estado anímico en una jornada que sirvió para anunciar que Estados Unidos, Alemania y Rumanía se han comprometivo a enviar baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de ese tipo e Italia donará un sistema SAMP-T, tal como recogieron en un comunicado conjunto. "Es bueno que seamos más fuertes que nunca, porque este momento de la historia nos exige fuerza colectiva. Los autócratas pretenden alterar el orden mundial que en general se mantiene desde hace casi 80 años, y contando", añadió Biden.

Desde Washington ven clave seguir este camino y por eso celebran que 23 de los 32 miembros de la OTAN hayan alcanzado el objetivo del 2% del PIB en Defensa. El resto, entre ellos España -que sigue rezagada- "llegarán pronto", en palabras del presidente de Estados Unidos. Para él, no pueden hacerse las cosas ahora mismo de otra manera. "Los grupos terroristas siguen tramando el mal para causar caos y sufrimiento. En Europa, la guerra de agresión de Putin contra Ucrania continúa, y Putin no quiere nada menos que la subyugación total de Ucrania para acabar con la democracia de Ucrania", avisó, y repitió que "Ucrania prevalecerá" frente a la Rusia de Putin.

En el que quizá fue su mensaje mejor construido desde hace semanas, Joe Biden reivindicó el pasado, el presente y el futuro de la OTAN. "El hecho de que la OTAN siga siendo el baluarte de la seguridad mundial no ha ocurrido por accidente. No ha sido inevitable. Una y otra vez, en momentos críticos, hemos elegido la unidad frente a la desunión, el progreso frente al retroceso, la libertad frente a la tiranía", concluyó, en un discurso aplaudido por el resto de líderes de la Alianza, que además cerraron filas con el candidato demócrata a la Casa Blanca. Todos saben que un regreso de Donald Trump al poder no sería una buena noticia para los andares de la organización.

Si Biden estuvo sagaz, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró contento. El envío de Patriots resuelve así una de las grandes peticiones de Kiev, y el abrazo del mandatario fue total. Rusia sigue atacando con fuerza sobre territorio vecino durante los últimos días y por eso ese impulso, dijo Zelenski, "ayudará a destruir los drones y misiles rusos y a proteger mejor a los ucranianos del terrorismo aéreo ruso, como el brutal ataque". No hay un calendario claro para la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque sí el mensaje de que tarde o temprano esto se dará. Pero paso a paso. De momento el respaldo militar y económico es "lo más urgente", tal como sale de la cumbre.

"Podemos y debemos privar a Rusia de la capacidad de aterrorizar a Ucrania. Cuanto antes pongamos fin al terrorismo ruso, antes mejorará la seguridad de todas las naciones amantes de la paz", terminó un Zelenski que acepta los tiempos actuales y se centra en minar las capacidades de Moscú, en un momento en el que la guerra se va decantando poco a poco hacia el lado del Kremlin. "Hemos conseguido un resultado tangible", aceptó el presidente, que celebró también el mensaje de Pedro Sánchez, quien pide enviar "un mensaje contundente de unidad y cohesión, reforzando el vínculo transatlántico y trabajando por la paz".

Las alarmas están encendidas, pero en realidad quien puso tono de preocupación fue Jens Stoltenberg. El secretario general -saliente- de la OTAN será reemplazado en unos meses por Mark Rutte, pero en sus últimos pasos ha querido llenar el panorama de avisos, con uno sobre el resto: Rusia no puede ganar la guerra. ¿Por qué? No solo por una victoria en sí, sino por los efectos colaterales. "El mayor coste y el mayor riesgo será que Rusia gane en Ucrania. No podemos permitirlo. No solo envalentonaría al presidente Putin, sino que también envalentonaría a otros líderes autoritarios en Irán, Corea del Norte y China", avisó, colocándolos a todos en el mismo bloque geoestratégico.

"Todos ellos apoyan la brutal guerra de Rusia. Todos quieren que la OTAN fracase. Así que el resultado de esta guerra dará forma a la seguridad mundial en las próximas décadas. El momento de defender la libertad y la democracia es ahora. El lugar es Ucrania", expuso ante los líderes el dirigente noruego. Si algo se ha dicho, una y otra vez, en la cumbre, es que la Alianza Atlántica es el "verdadero y único" garante de la libertad. Pero, en general, no hay nada hecho. "La guerra de Rusia contra Ucrania es la mayor crisis de seguridad en generaciones. Ucrania ha demostrado un valor extraordinario. Y los aliados de la OTAN le han prestado un apoyo sin precedentes", recordó un Stoltenberg que este "es uno de los mayores éxitos de la historia", pero esa historia todavía tiene que seguir escribiéndose. Y va a depender, entre otras cosas, de los estados de ánimo.