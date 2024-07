La impactante explicación de Kate Beckinsale de su misteriosa hospitalización

Sorprendió y preocupó a sus seguidores el pasado marzo, cuando anunció que había sido hospitalizada. No dio más datos, así que comenzaron las elucubraciones sobre su problema de salud. Máxime, cuando continuó actualizando su estado en sucesivas publicaciones desde el hospital, insinuando, solo a través de una camiseta, que estaba lidiando con algo de su estómago. Pero finalmente Kate Beckinsale ha explicado que provocó esta difícil etapa de su vida.

La actriz de Serendipity, Van Helsing o la saga Underworld, que pronto cumplirá 51 años, ha compartido un vídeo con un outfit mini de color rosa delante de un espejo en el que ha pedido "brindar por los imbéciles" y "los cabrones" que no pararon de comentar sus publicaciones o de hacer suposiciones acerca de su delgadez, sobre todo a raíz de un troll que dijo que se le "iba todo por el culo".

"En verdad no. Vi morir a mi padrastro [el director Roy Battersby, que falleció a primeros de año a los 87 años debido a un "accidente cerebrovascular masivo"] de una manera bastante impactante, mi madre tiene cáncer en fase 4 y yo perdí mucho peso demasiado rápido debido al estrés y al dolor", ha respondido la intérprete.

Beckinsale, que ha preferido no mencionar la fotografía de su madre con el ojo morado dado que seguramente esté relacionado con su enfermedad, ha explicado que si se pasó seis semanas en el centro hospitaliario fue porque el dolor le había "quemado hasta crear un agujero" en el esófago, lo que le había hecho "vomitar una copiosa cantidad de sangre".

"Comer me resultaba tremendamente difícil y he trabajado muy, muy duro en una nueva película que de hecho ha sido bastante estimulante porque también está representado el tema de la muerte de mi padre. Así que, de verdad, no me preocupa lo que pienses de mi trasero", ha continuado la intérprete londinense.

No solo eso, sino que la actriz ha pasado al ataque, añadiendo: "Tal vez deberías preocuparte por tu propio jodido culo. Te sugiero que metas de hecho algo dentro, como una enorme piña o un ladrillo". Beckinsale ha subido multitud de publicaciones en las últimas horas a su Instagram, varias de ellas animando a la selección inglesa en la Eurocopa