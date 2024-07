Sharon Stone se quedó en bancarrota tras su derrame cerebral de 2001: "Tenía ahorrados 18 millones..."

Sentimientos encontrados los de Sharon Stone a la hora de hablar de uno de los momentos más duros de su vida: el derrame cerebral que sufrió hace 23 años, en octubre de 2001, cuando, tras un fuerte dolor de cabeza, su entonces marido Phil Bronstein la llevó a un hospital de San Francisco donde estuvo ingresada. Una etapa que, además, afectó negativamente a su carrera y a su cuenta corriente.

La intérprete de Instinto básico, Casino o Desafío total, de 66 años, ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha revelado que perdió 18 millones de dólares —unos 16,5 millones de euros— tras la hemorragia cerebral, que duró nueve días, ya que hubo "gente que se aprovechó" de ella en los siete años posteriores que tuvo de recuperación tras alejarse de la primera línea.

"Yo tenía ahorrados unos 18 millones gracias a todo el éxito que había conseguido, pero cuando miré de nuevo mi cuenta bancaria, no quedaba nada. Mi frigorífico, mi teléfono... Todo estaba a nombre de otras personas. No tenía dinero", ha comenzado explicando la actriz.

Sharon Stone ha puntualizado que, aun con todo, aquella lesión cambió "al cien por cien" su forma de pensar y la forma en la que trabaja ahora su mente. "Un monje budista me aseguró que me había reencarnado en mi mismo cuerpo", ha recordado, así como que, en sus palabras, tuvo "una experiencia cercana a la muerte".

"Pero luego me trajeron de vuelto. En mi cerebro hubo un derrame de sangre durante nueve días, lo que me presionaba el cerebro contra la zona frontal de la cabeza. No estaba en la misma posición de mi cabeza en la que estaba antes", ha añadido la actriz de Meadville, en el estado de Pensilvania.

"Y al mismo tiempo que eso sucedía, todo cambiaba: mi sentido del olfato, mi vista, el tacto. No pude leer durante al menos un par de años, las cosas se deformaban y veía patrones de colores. Mucha gente pensó que me iba a morir", ha relatado Stone, que ha matizado que, si pudo salir adelante tras perder su dinero fue porque decidió "permanecer en el presente y dejarse llevar".

"Tomé la decisión de no aferrarme a lo que significaba la enfermedad. Ni a ninguna amargura o a la ira. Si muerdes la semilla de la amargura, esta ya nunca te abandona. Pero si tienes fe, incluso si esa fe es del tamaño de una semilla de mostaza, vas a salir adelante", ha dicho, mencionando unos versos de la Biblia. "Así que ahora vivo con alegría, con un propósito", ha finalizado.