El príncipe Guillermo tendrá su propio documental sobre su proyecto Homewards

No es tanto seguir los pasos de su hermano pequeño, el príncipe Harry, con los documentales que ha protagonizado, especialmente el dedicado a los Juegos Invictus —para veteranos de guerra—, sino hacer honor a la promesa que le hizo a su madre, Lady Di. Porque el príncipe Guillermo sigue creyendo que uno de sus mayores legados debe ser el proyecto Homewards.

El heredero al trono visitó en 1993, con 11 años, un centro para personas sin hogar junto a su madre. "Si algún día soy rey, permitiré a las personas sin hogar vivir en nuestros palacios", dijo entonces, una idea que ha derivado en un servicio constante que ahora se va a convertir en un documental dividido en dos partes.

Tal y como han anunciado desde el palacio de Kensington, este próximo otoño por fin verá la luz uno de los sueños del príncipe de Gales, la forma que tendrá el mundo, a través del canal ITV, de conocer su gran proyecto desde el principio, pues la idea es que se muestren los comienzos durante el primero de los cinco años de vida que tiene Homewards

We Can End Homelessness —que en español se puede traducir como Se puede acabar con el sinhogarismo— es el título de este documental que el hijo de Carlos III ha descrito como "una oportunidad única" para conseguir un cambio no solo verdadero, sino duradero, aquello que hubiese querido Diana de Gales.

Dado que desde su concepción el programa Homewards del príncipe tiene como objeto reducir el número de personas sin hogar o en situación de desamparo, también aparecerán en el documental quienes contarán su propia experiencia, tanto gente a quienes han ayudado como algunos trabajadores.

"Somos conscientes de que la televisión tiene el poder de cambiar tanto los corazones como las mentes. El problema de las personas sin hogar puede parecer difícil de asumir, pero compartiendo la realidad de sus experiencias y de quienes se unen para ayudar, podemos inspirar el tomar algunas acciones", ha afirmado Amanda Berry, la directora ejecutiva de The Royal Foundation.

Dado que Reino Unido, según los últimos estudios, tiene al menos un total de 300.000 personas sin techo —según Shelter—, el documental relatará las historias tanto de quienes viven esa experiencia como de quienes han sido ayudadas por el programa, así como otras figuras importantes en el proyecto y los esfuerzos que realizan, a través de diferentes ideas, para solventar los problemas.