El duro mensaje de Kiko Rivera tras el deseo de Isabel Pantoja de hablar con él en su peor momento: "Justicia divina"

Isabel Pantoja estará de descanso hasta su regreso a los escenarios el próximo 3 de agosto en Castellón de la Plana, según han informado a EFE. La tonadillera se encuentra en su casa de Medina Sidonia (Cádiz), en la finca Cantora, tras haber pasado varias horas el pasado viernes en el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estuvo acompañada de su hermano y representante, Agustín, y fue dada de alta a media mañana.

La cantante, de 67 años, sufre desde hace años problemas renales, aunque las fuentes no han aclarado si fue atendida en el hospital cordobés por estos problemas. En las últimas semanas, ha tenido que suspender sus conciertos previstos en Tenerife, Huelva o Valladolid, entre otros.

En paralelo, se conoció el deseo de la tonadillera de ver a sus hijos, algo que finalmente no ocurrió. Según contó Antonio Rossi en Vamos a ver, "ella, viendo la cosa y que iba hacia adelante, sí le pidió a su hermano que llamase a sus hijos. Como al final no siguió adelante, no se les llamó", desvelaba, haciendo referencia a que la llegada de la artista al hospital se produjo porque recibió una llamada de urgencia, pero no vieron viable llevar a cabo lo que estaba programado hacer, por eso recibió el alta.

Coincidiendo con este deseo de Isabel Pantoja, su hijo, Kiko Rivera, ha querido compartir unas palabras sobre la "justicia divina". "Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas les salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar", se puede leer en el texto que ha compartido en sus stories de Instagram y al que acompaña con un contundente "Amén".