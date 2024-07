Jorge Javier revela su encuentro con la hija de Mila Ximénez: "La primera vez que pido a alguien con verdadero interés..."

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez tenían una relación muy especial. Por eso, la muerte de la periodista, hace ahora tres años, sumió en una profunda tristeza al presentador.

Una vez superado el duelo, el catalán ha revelado su reciente encuentro con Alba Santana, la hija de su amiga, que no vive en España. Fue el pasado domingo, tal y como relata en su blog de Lecturas.

"El domingo almorzamos con Alba, la hija de Mila Ximénez. Durante el tiempo que pasamos juntos no paramos de recordar momentos vividos con ella. Los hay de todos los gustos y colores: emotivos, de risa, de carcajada", asegura en la revista.

"Creo que es la primera vez que le pido alguien con verdadero interés que me enseñe fotografías de sus hijos. Cuando Alba busca en su móvil y me muestra a los nietos de Mila no puedo evitar emocionarme. La de veces que hablaba de ellos. Qué mayores están", cuenta.

Además, el presentador hace hincapié en que, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, él siempre encontraba refugio en su amiga, sobre todo en esos años locos de Sálvame que tantos momentos felices les dieron aunque también muchos quebraderos de cabeza.