La ex miss Verónica Hidalgo embarazada a los 42 años: "Ha sido un camino duro, nos estafaron en otra clínica de fertilidad"

Quien fuera Miss España en 2005, Verónica Hidalgo, se va a convertir en madre por primera vez a los 42 años, según confiesa en la revista Lecturas. La modelo, que espera una niña, se ha sometido a una fecundación in vitro.

Verónica, unida desde hace años a Juan Andrés González, llevaba tres años intentando quedarse embarazada, un camino duro y largo entorpecido por una clínica de fertilidad anterior que, según desvela ella, les estafó con su tratamiento.

Cuenta que han sido años de costosos esfuerzos, tanto económicos como personales. En el anterior centro, donde la trataron, "pagaba 5.000 euros por cada estimulación ovárica, más 500 por cada jeringuilla".

En total, Verónica se sometió a siete estimulaciones en un año. "Es una burrada. Las hormonas te controlan, engordas, te cambia el carácter".

El largo proceso vivido ha obligado a la modelo a tomar mucha medicación y trabajar su personalidad. "He tenido que trabajar mucho en mí. He tenido que apartar a gente de mi círculo, me hacía daño".

La exmiss debe seguir un control médico muy estricto. "Los tres primeros meses me he tomado hormonas para que el embrión se agarre más", cuenta en la revista.

Hidalgo todavía dispone de tres óvulos más, por lo que le gustaría tener más hijos. "Uno más si quiero y si puede ser, seguido".