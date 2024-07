Bustinduy anuncia que "este mismo mes" saldrá a información pública la regulación del etiquetado accesible

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este martes que “este mismo mes” saldrá a información pública la regulación del etiquetado accesible, “en línea” con lo que recoge la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad.

Así lo avanzó durante su intervención en la clausura del acto ‘En el país de la ONCE cabemos todas las personas', en el que esta organización presentó la ampliación de su catálogo de prestaciones de servicios sociales a las personas ciegas, con deficiencia visual grave o sordoceguera, de nacionalidad no española y con residencia legal en España, o a quienes el Ministerio del Interior haya concedido el derecho de asilo o la protección subsidiaria, iniciativa que responde al acuerdo Gobierno-ONCE para el periodo 2022-2031, que recoge las labores sociales que la administración tiene encomendadas a la institución.

Dicho acto también contó con la participación del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; la vicepresidenta de Servicios Sociales del Grupo Social ONCE, Imelda Fernández; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, además de varias personas ciegas extranjeras que viven en España y explicaron la atención que reciben por parte de la ONCE.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy aseguró que su “misión” a lo largo de esta legislatura es “traducir al Boletín Oficial del Estado todas las recomendaciones del Libro Blanco sobre el empleo y la discapacidad”.

“Esta tiene que ser nuestra primera prioridad”, advirtió, si bien admitió que “todas estas grandes apuestas no deben hacernos olvidar los actos cotidianos, aquello que define la vida en el día a día para nuestros compatriotas”, en referencia al acto de hacer la compra.

En este punto, en relación al futuro etiquetado accesible, defendió que “no es tolerable que una actividad cotidiana habitual, necesaria, se convierta en algo que pueda comprometer la autonomía y la seguridad de las personas ciegas”.

Compromiso público

“Soy consciente de que todas estas actuaciones y muchas más que son necesarias, deben proceder según el espíritu de interseccionalidad y según el compromiso público que ya afortunadamente nos marca la Constitución”, apostilló, para reivindicar que España “es un país de acogida” y necesita “un corpus normativo, de prácticas, de colaboración entre las instituciones y la sociedad civil potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.

A este respecto, afirmó que, con “este paso adelante” que da hoy la ONCE y “que lleva dando todo este tiempo”, se “responde de manera eficaz y accesible a la realidad que viven estas mujeres, hombres y niños”.

“Estos principios se aterrizan en medidas concretas, se materializan en que las personas ciegas migrantes, extranjeras y demandantes de asilo que llegan a nuestro país sean recibidas con apoyo, con solidaridad, con oportunidades”, subrayó, para explicar que “hablamos de atención académica para niños y niñas, del impulso de habilidades de autonomía personal y vida independiente, de facilitar el acceso a entornos laborales y formativos, de actividades como los campamentos inclusivos para jóvenes con y sin discapacidad”.

No obstante, indicó que esta “es una parte de un acuerdo entre el Gobierno y la Fundación ONCE que va mucho más allá” y quiso “resaltar” la “profunda unidad” y la “coherencia” que “existen entre todos estos empeños y todos estos programas”, entre los que citó la nueva convocatoria del Programa Reina Letizia para la inclusión, recordando, además, que dicho acuerdo también recoge el objetivo de crear 25.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad en esta década, convencido de que “va a haber que adaptar esos objetivos y multiplicarlos, porque se va por muy buen camino”.

Día de celebración

En este contexto, Bustinduy aseveró que el de este martes era “un día de celebración” del “esfuerzo” y el “compromiso” de la ONCE y del Gobierno de España para que, “en este país, su solidaridad se materialice, se haga concreta, se haga realidad para que se haga realidad también el compromiso con los derechos humanos y con las necesidades de todas las personas”.

“También de quienes dejan sus países, su familia, su barrio, su vida, sus amistades para huir de la pobreza, de la violencia, de la exclusión, de los efectos del cambio climático”, puntualizó, para valorar el “gesto de valentía y el ejemplo” de la ONCE al “visibilizar” su “compromiso” para “tender la mano a quienes más lo necesitan”.

Y ello, a su entender, “en un momento en el que pareciera que casi se normaliza que hablemos de las personas más vulnerables que conviven con nosotros, de niños y niñas, como si fueran objetos o entes ajenos a nuestra propia sociedad o a nuestra propia humanidad, como si no se tratara de otra cosa que cumplir con los compromisos y las responsabilidades que hemos adquirido como país”, en referencia a la acogida de menores migrantes.

Tras incidir en la urgencia de “profundizar nuestra democracia, de obtener logros que mejoran no la situación en este o aquel colectivo sino de nuestra democracia como tal”, quiso dar las “gracias” a la ONCE “por lo que hace en el día a día, por lo que ha conseguido en todos estos años, por no rendirse nunca, por no conformarse nunca”.

Referente internacional

“España es un referente internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad y eso quiere decir convertirse en un modelo, en una fuente de inspiración, también en un objeto de anhelo para mucha gente, pero esa constatación, que debe llenarnos de orgullo, en ningún caso debe detraer un solo esfuerzo ni un ápice de conciencia sobre todo lo que falta por hacer”, resolvió, “consciente” de que la ONCE, “afortunadamente, no va a dejar de hacerlo, no va a dejar de demandar y no va a dejar de fijar un horizonte de mejora”, al tiempo que reiteró su “compromiso” para “ir de la mano en ese trayecto”.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE puso en valor ese “trabajo en equipo” con el fin de que “la vida de muchas personas sea un poquito mejor cada día”.

“No somos mejores que nadie, ni peores tampoco. Somos personas con mayúsculas, afortunadamente ya contemplado en la Constitución Española, y todos diferentes”, añadió, para congratularse de que “hay muchas personas, grupos, colectivos trabajando para que la vida de grupos vulnerables sea mejor cada día”.

A continuación, explicó su historia ligada a la ONCE, a la que llegó con apenas 17 años con un pequeño resto visual y “sin saber qué hacer con la vida” y pese a que ya “estaba en el país de la ONCE y no venía de fuera”, reconoció que le “costó Dios y ayuda”, siendo su madre quien le “convenció” para que acudiera a la institución.

Ojalá hubiera venido antes

“Ojalá hubiera venido antes, esa fue mi reflexión después, como nos ha ocurrido a tantos”, prosiguió, para asegurar que en la ONCE “trataron” de hacerle “un traje a medida” y que la organización “siempre ha estado abierta a todas las personas que la pudieran necesitar”, sabedor de que “nadie vendría a nuestro país si no lo necesitara”, de la importancia de que organizaciones como la ONCE les “den una oportunidad” y de que “es una cuestión de humanidad darle cabida a aquellos que vienen por pura necesidad”.

En la misma línea, Imelda Fernández hizo hincapié en que el de este martes era “un acto importante por lo que supone de ampliación de derechos” y por ser el “pistoletazo de salida para la ampliación de servicios a extranjeros ciegos”.

En paralelo, puntualizó que el año pasado la organización atendió a 620 alumnos de 65 nacionalidades y a 102 adultos y adelantó que, gracias al acuerdo con el Gobierno podrá “mejorar ese compromiso social” y seguir “trabajando por esa sociedad inclusiva donde nadie se quede atrás”.

Por último, Ángel Sánchez destacó que, durante más de 85 años, la ONCE ha “recibido a quienes llamaban a su puerta buscando formar parte de esta sociedad”, convencido de que sus servicios “permiten” a los beneficiarios con discapacidad “ser ciudadanos e iguales. "Tengamos las capacidades que tengamos y vengamos de donde vengamos”, resolvió.

En el acto también compartieron su experiencia Qussay Khaled Al Hussein, un niño refugiado ciego de origen sirio que reside en Navarra; Marcela Cabezas, de procedencia ecuatoriana y trabajadora de Ilunion; Hayat El Haddadi, que salió de Marruecos buscando su desarrollo personal y profesional y ahora es profesora de niños ciegos españoles y extranjeros; Gretel Clavel, de origen paraguayo y que también ha encontrado ayuda de la ONCE; Roman Zaiachkiuskyi, joven ucraniano que llegó a España huyendo de la guerra y que hoy es vendedor de la ONCE en Málaga y Ana Gónzález, venezolana hija de gallegos que emigraron y que trabaja enseñando braille.