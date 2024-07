Un musical, una detención y una polémica rueda de prensa: todo sobre la acusación contra Nacho Cano

"Tengo una edad que me espero de todo. Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido". Así de contundente se mostraba Nacho Cano este martes después de quedar en libertad con cargos tras ser detenido por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para trabajar en su musical Malinche en Madrid.

El productor musical y miembro fundador del mítico grupo Mecano, fue arrestado este martes por la Policía Nacional acusado de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores después de declarar en la madrileña comisaría de Leganitos. No fue el único. Según fuentes de la Policía, una mujer relacionada con el espectáculo que se representa en Ifema desde 2022 también fue retenida junto a Cano.

Pero la detención del músico no ha hecho más que dar engranaje a una historia para la que aún quedan capítulos. En la tarde de este martes, Cano daba una rueda de prensa junto a varios estudiantes mexicanos, miembros del elenco, sus abogados y algunos de los trabajadores del musical. En la comparecencia, Cano denunciaba una "maniobra orquestada" en su contra. "La Policía va a por mí por la única razón de que apoyo a Ayuso, como ya han ido a por su novio, a por su hermano, a por su padre...", sentenció ante decenas de periodistas.

"Una estudiante conflictiva"

Al parecer y según contó él mismo, diecinueve estudiantes de México fueron traídos a España con una beca de la Casa de México en Madrid. Según su versión, fue el propio Cano el que se desplazó hasta el país para elegir a los candidatos, que después aprenderían en la escuela Jana de teatro musical y participarían en las funciones reales de Malinche.

Según la Policía, habría varias denuncias contra Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para el musical que representa en Ifema desde 2022 y que ya ha superado las 500 funciones. "Ellos viene a España y se hacen todas las cuestiones legales que hay que hacer. Algunos vienen de situaciones de supervivencia y queremos que tengan una oportunidad para triunfar", afirmó este martes en la rueda de prensa.

En la misma línea en la que hizo hincapié en que todo venía por "una estudiante conflictiva". El productor contó que los propios becados, que conviven en un hostel en la zona de Callao, alertaron de conflictos con una de sus compañeras. "Se decide que esta persona vuelva a México, se compra un billete, otro, otro... y se marcha amenazando que va a denunciar". Pese a esto, Cano evitó dar detalles de si esta persona es la que ha denunciado o alguna más. "Están haciendo prácticas en la escuela y en el escenario", recalcó.

El productor relató, además, que "hace dos semanas" se presentaron doce policías y una inspectora de Trabajo en la escuela. "No hacen falta doce policías para controlar a estudiantes, la mayoría mujeres e incluso algún menor, si no quieres achantar y coaccionar", relató. "Se los llevaron con las sirenas puestas y los tuvieron de las dos de la tarde a la una de la mañana interrogándoles con coacción, sin decirme nada", agregó.

Demandas contra la Policía

El trato supuestamente recibido por parte de la Policía hizo que este lunes llevara a sus becados a interponer 17 demandas. "Como imaginaba que esto tenía trasfondo, en una país que está lleno de inmigrantes ilegales que viven con dinero del Estado, pusimos estas denuncias por trato inadecuado, ilegal y conflictivo", desgranó.

El productor dejó claro que él no es el criminal, "los criminales son la Policía", y acusó al comisario de Leganitos, Alberto Carba, de estar supeditado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todo esto para lanzar un órdago al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Van a por mí por la única razón de que apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Ya han ido a por su novio, a por su hermano y su padre... el que les queda soy yo. Esto es para dirimir la atención de otras cosas, como la imputación real de la mujer del presidente, yo no estoy imputado".

Cano explicó, además, que su detención "fue absurda", que le detuvieron durante diez minutos "para hacer la foto, coger las huellas y que lo publicaran El País y La Ser". Además, el músico acusó al Gobierno de hacer que España ya no sea "el país que era". "Tendré que declarar cuando me llame el juez y él decidirá si soy un criminal o no, no la Policía", aseveró.

Además, el músico también cargó contra el comunismo. "Como Nacho Cano es amigo de Ayuso y opina como ella, o simplemente es el único artista que se atreve a decir que no es comunista ni de izquierdas, porque no soy idiota, en la agenda está ir a por mí", manifestó. "Esto está desmedido y desaforado", agregó sobre la situación.

"La actuación de la Policía ha sido deplorable", insistió el cantante respaldado por los estudiantes becados, que aseguraron, en línea con su discurso, que les hicieron preguntas encaminadas a atacar a Cano.

El musical

El musical Malinche lleva en cartel desde 2022 en Madrid y se centra en el personaje del mismo nombre, considerada la madre del mestizaje, y en su historia de amor con Hernán Cortés. En un principio la protagonista iba a ser Chanel, que se bajó del proyecto tras su participación en Eurovisión para centrarse en su carrera como cantante.

El espectáculo, en su estreno, ya llegó precedido de polémica a raíz de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que exigió a España pedir perdón con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 500 de la conquista de Cortés. Cano, entonces, respondió diciendo que el musical es una oda al mestizaje y a la conquista de México y que con él no quería juzgar a nadie.

Malinche supuso así el regreso de Nacho Cano a la primera plana del mundo musical tras años en los que su carrera en solitario no terminaba de cuajar. El productor recibió en 2021 la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Comunidad de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.