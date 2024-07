Anabel Pantoja se enfada con la prensa al ser preguntada sobre el estado de salud de su tía Isabel: "Es un tema delicado"

En los últimos días, los rumores sobre el estado de salud de la cantante Isabel Pantoja han generado una gran preocupación entre sus seguidores y la prensa. Ante estas especulaciones, su sobrina Anabel Pantoja ha aclarado la situación y ha mostrado su descontento por la forma en que se está manejando la información.

Muy enfadada, la influencer ha sido tajante al hablar de la salud de su tía. "Es un tema delicado. Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo, ni sus hijos, ni los presentadores, ni los colaboradores. Está todo dentro de lo que cabe bien", ha asegurado tras las preguntas de Europa Press.

Según sus declaraciones, solo Isabel Pantoja puede hablar de sus problemas médicos: "La salud de una persona es íntima, no es mía. ¿De mi embarazo quién te habla? Yo, ¿no? Pues ya está. Es que yo no te puedo responder eso".

La sobrina de la cantante también ha revelado que ha podido hablar con su tía y ha aclarado que está "tranquila". Además, la tonadillera ha insistido en que la artista no tiene por qué dar explicaciones de las cancelaciones de sus conciertos: "Quien quiera comprarlo, que lo compre y, quien no, no".

Finalmente, Anabel Pantoja ha mantenido que los personajes públicos no tienen por qué hablar de su vida privada: "Hay muchos artistas, muchos personajes que van al médico y nada se filtra, y nada se dice (...) Cuando se tenga que decir algo, lo dirá si le da la gana".