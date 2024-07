Sumar propone que las Cortes también elijan suplentes para los vocales del CGPJ y blindar así las mayorías pactadas en cada renovación

Sumar apuesta por que la reforma del poder judicial que han pactado PSOE y PP y que, con toda seguridad, saldrá adelante en las próximas semanas, blinde la correlación de fuerzas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se acuerde en cada renovación. Y, por ello, la coalición que lidera Yolanda Díaz presentó este martes una enmienda al texto por la cual se establecería que las Cortes Generales tendrían la capacidad de elegir, además de a una partes de los vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces, también a suplentes para cada uno de ellos, lo que impediría que el fallecimiento o la dimisión de alguno de los integrantes del CGPJ trastocara las mayorías acordadas.

En concreto, la enmienda presentada por Sumar plantea que quede recogido en la ley que el Congreso y el Senado "designarán, asimismo, por cada uno de los vocales titulares a su suplente". Eso implica, en la práctica, que entre los suplentes que se nombren se respete el mismo reparto de vocales conservadores y progresistas que se pacte en cada renovación del CGPJ, con el objetivo de que, ante una renuncia, un fallecimiento o cualquier otra circunstancia que impida a un integrante del órgano mantenerse en el mismo, su suplente forme parte de la misma corriente ideológica y se mantenga, así, el reparto acordado.

La propia enmienda redactada por Sumar, en su justificación, explica que "se trata de que, vinculado a cada candidato titular a vocal del CGPJ, se proponga un concreto candidato suplente para que la relación de fuerzas y sensibilidades del pleno del CGPJ negociada y predeterminada por el Congreso no pueda verse torticera o inadvertidamente alterada, como podría suceder si el listado de suplentes, cualquiera que sea su número total, se estableciera de forma aleatoria e independiente de cada uno de los vocales a los que eventualmente habrían de suplir".

Precisamente eso es lo que ha ocurrido durante estos últimos cinco años en los que el CGPJ ha estado bloqueado por la negativa del PP a negociar su renovación. Dicho bloqueo, que se ha arrastrado hasta que los populares han dado su brazo a torcer, ha provocado que el sector progresista fuera menguando en favor del conservador según iba pasando el tiempo.

La enmienda, salvo cambio de última hora, no tiene ninguna opción de salir adelante, puesto que PSOE y PP acordaron cuando pactaron la reforma del poder judicial no admitir ningún cambio en su texto, salvo que ambos lo compartiesen expresamente. Las dos formaciones tienen una mayoría amplísima en el Congreso para derribar todas las enmiendas del resto de grupos parlamentarios, si bien fuentes de Sumar sostienen que han presentado sus propuestas de modificación de la reforma porque están en su derecho y, también, para protestar por el hecho de que el PSOE no haya contado con ellos en ningún momento a la hora de negociar esta iniciativa con el PP, algo que ha sentado muy mal a los de Yolanda Díaz.