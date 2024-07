Miare responde a las críticas de un fan: "Este mensaje está tan fuera de lugar como pensar que por ser famosos os debemos una foto"

Ser un personaje público no significa no poder tener momentos privados cuando se encuentran en la vía pública. Por ello, cuando se viven experiencias incómodas con seguidores, algunos creadores de contenido se ven obligados a compartir estas vivencias con la esperanza de que no se vuelvan a repetir.

Prueba de ello ha sido la publicación de Miare. La youtuber ha mostrado a través de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, el incómodo momento que vivieron recientemente ella y el también creador de contenido Wismichu.

"A mí qué me cuentas", ha escrito en su perfil junto a dos capturas de pantalla de una conversación con un fan. "Hola, soy el chico que estaba en la salida del parking", le dijo el joven. "La verdad es que Wismichu ha sido bastante maleducado. Bastaba con decir 'no'. Además, que he preguntado de lejos si podía hacerme la foto y no he ido directamente a la venta del coche como suele hacer la gente".

A mí qué me cuentas pic.twitter.com/DbSOj7Cmbb — Miare (@MIAREsproject) July 8, 2024

Al leer estas palabras, Miare no dudó en responder, demostrando que quien había sido maleducado no era su compañero. "Nos habéis estado persiguiendo durante un buen rato", ha respondido ella. "Entrando en las tiendas en las que entrábamos y picando al cristal de la puerta del parking como si fuéramos monos de feria cuando hemos entrado, en un momento en el que además estábamos teniendo una conversación privada".

"Después habéis ido hasta la salida del parking a pedir una foto cuando ya estábamos en el coche subiendo la rampa. Una situación en la que obviamente no se va a bajar del coche, y a dejarlo en plena salida de un parking público, obstruyendo el paso de los demás coches en una cuesta para hacerse una foto con dos personas que tampoco han demostrado educación previamente", ha añadido en su contestación.

"Aun así, si consideras que ha sido maleducado, díselo a él mismo. Ni ibais a pedirme una foto a mí ni yo soy su secretaria. Con lo cual, este mensaje está tan fuera de lugar como pensar que por ser famoso os debe una foto porque 'lo habéis hecho mejor que otra gente', algo que, además, no es verdad. Un abrazo", ha finalizado.

La publicación cuenta ya con más de 504.000 reproducciones y una gran cantidad de comentarios. Muchos han querido saber el porqué de subir esta conversación, por ello Miare ha querido dejarlo claro: "Para que la próxima vez que a alguien le apetezca recriminarme a mí el comportamiento de otra persona, si con suerte ha visto este tuit, se lo piense dos veces antes de hacerlo, si puede ser".