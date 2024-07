Los Sanfermines dejan ya once agresiones sexuales, tres de ellas de alta intensidad: "Estamos hartas de tanto machirulo"

El Movimiento Feminista ha afirmado este martes en Pamplona que se han registrado tres agresiones sexuales de alta intensidad durante los Sanfermines, que comenzaron el pasado día 6, y que otras seis mujeres han denunciado agresiones de baja intensidad.

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa junto con el Movimiento Popular, en las portavoces Iratxe Álvarez y Paula García han dado lectura a un comunicado en el que han criticado "una vez más las agresiones sexistas que se están dando en nuestras fiestas".

"Hasta ahora, y sin conocer los últimos datos, desde que comenzasen los Sanfermines, tres mujeres han sido víctimas de agresiones de alta intensidad y además otras seis han denunciado agresiones de baja intensidad. El 7 de julio nos reunimos una multitud en la Plaza del Castillo para denunciar la agresión sexual que conocíamos hasta ese momento. Y supimos que además de esta, del 6 al 7 de julio otras dos mujeres más habían sufrido nuevas agresiones de alta intensidad", han relatado.

Tras mostrar su "solidaridad y cariño a todas las mujeres agredidas", han criticado que "solo han pasado tres días desde que comenzaran las fiestas". "Son inaceptables las actitudes y comportamientos que algunos hombres tienen hacia las mujeres. Tocamientos, acoso, las chapas infinitas que nos meten, violaciones, insultos. Estamos hartas de tanto machirulo", han reivindicado.

"Sobran los agresores"

Según han añadido, "las mujeres no tenemos que pagar ningún peaje por ocupar un espacio", pues "las calles, la noche, las fiestas, también son nuestras". "Estos son nuestros Sanfermines, nuestras fiestas, y no nos vamos a ir a ningún sitio. O mejor dicho, vamos a ir donde nos dé la gana y vamos a vivir las fiestas con libertad. Que lo tengan claro, los únicos que sobran son los agresores. En nuestra ciudad no admitimos agresores y os vamos a echar. Nos vais a tener siempre enfrente", han apuntado.

Por otro lado, han trasladado a los medios de comunicación que "la lucha contra las agresiones es responsabilidad de todas y de todos y también vuestra". Y han destacado que "el relato le pertenece única y exclusivamente a la mujer que ha vivido esa situación, y es ella y solo ella quien decide qué, cómo y dónde lo cuenta, si es que quiere contarlo".

Por último, el Movimiento Feminista y el Movimiento Popular han criticado "firmemente" todas las agresiones sexistas que se han producido, y "del mismo modo" han aplaudido "la respuesta que está teniendo la ciudadanía frente a ellas". "Entre todas conseguiremos echar a los agresores y tener de una vez por todas unas fiestas igualitarias", han subrayado.

Retenido por un conductor

En este sentido, la Policía Foral detuvo la madrugada de este lunes a un hombre por una supuesta agresión sexual a una mujer en un autobús urbano, en el municipio navarro de Burlada, y fue l chófer quien alertó y retuvo al agresor en el interior del vehículo.

Los hechos tuvieron lugar a las 0:15 horas, momento en que el conductor del autobús escuchó gritar a una pasajera, paró el vehículo y cerró las puertas para esperar a que llegaran los agentes. Las dos patrullas desplazadas hasta el lugar detuvieron al presunto agresor gracias a la colaboración del conductor.

Además, la Policía Municipal de Pamplona investiga una denuncia de agresión sexual que se habría producido en el ámbito de un domicilio particular. Así lo indicaba el Ayuntamiento en un comunicado remitido tras la reunión de la Junta de Protección Civil.