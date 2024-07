J. K. Rowling critica el nombramiento de la nueva ministra de Igualdad de Reino Unido por su apoyo a las personas trans

La escritora J. K. Rowling ha dejado claro en redes que no está de acuerdo con la elección de la ministra de Mujer e Igualdad que ha hecho Keir Starmer, recién elegido primer ministro de Reino Unido, por sus opiniones sobre el género y su apoyo a las personas trans.

Anneliese Dodds fue la política nombrada. En una entrevista con The Guardian en julio de 2023, prometió que el Partido Laboralista modernizaría la Ley de Reconocimiento de Género porque considera que el proceso burocrático de cambio de sexo, "que no es una decisión que se toma a la ligera", es "intrusivo, anticuado y humillante".

Del mismo modo, en 2022 en el programa Woman's Hour de Radio 4 de la BBC, la nueva ministra de Igualdad sostuvo que existen "diferentes dediciones legales sobre lo que es realmente una mujer" y consideró que "dependía del contexto".

La autora de la saga Harry Potter, que ha mostrado en varias ocasiones su opinión contra las personas trans, compartió esta última entrevista en su cuenta de X (Twitter) para criticar la postura de Anneliese Dodds y tacharla de "absurda".

"Si me preguntáis cómo es que tengo a mano la transcripción de Woman's Hour, me la envió la oficina de Dodds después de que criticara públicamente sus evasivas en el programa. Parece que pensaron que sus comentarios me parecerían menos absurdos si los veía impresos", tuiteó la novelista británica.

Su "mala opinión" sobre Keir Starmer

J. K. Rowling donó en 2008 un millón de libras al Partido Laboralista, pero su opinión sobre él ha cambiado. El pasado mes de junio, debido a su apoyo a las personas trans, acusó a la formación de "abandonar" a las mujeres y abordar sus preocupaciones de forma "despectiva y a veces ofensiva". La escritora sostuvo en una entrevista con The Times que no se planteaba votar a Keir Starmer porque tiene una "mala opinión" sobre él.

Por su parte, el actual primer ministro, preguntado públicamente por estas cuestiones, aseguró que respeta a la novelista y señaló "la larga trayectoria de los laboristas en el gobierno, que han aprobado leyes realmente importantes para mejorar los derechos de las mujeres".