Un español ha muerto este martes tras ser aplastado por un elefante en el Parque Nacional Pilanesberg, en Sudáfrica. El hombre, de 43 años y procedente de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se bajó del coche y se acercó a tres crías de elefantes para tomarles fotografías, momento en el que fue atacado. Este no es un hecho aislado, pues ya en en 2015 una turista estadounidense falleció em Johannesburgo al intentar hacerle fotos a un león y unos años antes, concretamente en 2009, una española falleció por el ataque de un elefante en Zambia.

Diferentes profesionales del mundo de los safaris han explicado a 20minutos.es los errores en los que incurrió el zaragozano y que desembocaron en tragedia. Todos ellos coinciden en que el hombre no siguió las recomendaciones de seguridad. ¿Pero cómo hay que actuar cuando acudimos a un safari? Los expertos ofrecen varios consejos para poder disfrutar de este tipo de turismo sin ponerse en peligro.

El guía es fundamental

Una de las principales indicaciones es hacer los safaris siempre acompañados de un guía que conozca la zona a la perfección. Así lo recalca Myriam Angón, de la agencia Feeling África Safaris, quien destaca la importancia de esta figura para mantener la seguridad tanto de los visitantes como de los propios animales. "Al final los guías son los que mejor conocen su comportamiento", afirma la española que lleva 10 años viviendo en Zambia. En este sentido, añade que ellos los únicos capaces de entender sus movimientos antes de atacar.

Aunque la mayor parte de los parques ya no permiten el acceso a las instalaciones sin la compañía de un guía, siguen existiendo reservas naturales, como en la que ha sucedido el accidente, en las cuales los turistas pueden entrar solos. De hecho, el hombre fallecido este martes viajaba con otras tres personas y lo hacían por su cuenta. En estos casos se pide extremar las precauciones y no acercarse de forma brusca a las diferentes especies.

La recomendación más repetida por los propios parques naturales es la de no bajarse de los vehículos en zonas no permitidas, norma que el fallecido ignoró. "Los animales ya están acostumbrados a los coches, están en sus cosas y no suponen una amenaza para ellos", afirma Jorge Alesanco, documentalista que lleva cinco años en Kenia. "Para los animales los coches son como arbustos con ruedas", destaca.

Durante los recorridos hay áreas en las que está permitido bajarse de los coches, incluso algunos safaris se hacen a pie. Por ello, los expertos vuelven a recalcar la importancia de los guías que conocen las zonas seguras.

Ruido, colonias y ropa, otros factores a tener en cuenta

El ruido es otro de los elementos que más suele molestar a los animales. Myriam Angón afirma que permanecer en silencio ayuda a que los guías puedan escuchar a los animales y sepan reaccionar ante sus sonidos. Alesanco, por su parte, recalca que hay que tener especial cuidado con los niños, ya que "sus gritos pueden afectar a las leonas recién paridas y recordarles a los gritos de sus presas".

Otro consejo muy conocido es la utilización de colores oscuros. Sin embargo, Alesanco rechaza que esto tenga un verdadero efecto en los animales y confirma que no es un componente fundamental para garantizar la seguridad. No obstante, Leonard Sangeth, guía desde hace 24 años, recalca que hay animales que se pueden alterar por culpa de colores específicos, como los leones con el rojo o la mosca tsé-tsé con el azul.

Una de las indicaciones más conocidas es la de no utilizar perfumes y aunque Myriam Angón afirma que los olores de las colonias pueden ser percibidos por varios animales, otros expertos confirman que cantidades tan pequeñas no molestan a las diferentes especies ni dan lugar a reacciones violentas.

Los expertos coinciden en que el objetivo principal es que tanto animales como turistas estén seguros y puedan disfrutar del safari. Y aunque el sector teme que este episodio pueda afectar a las futuras reservas, recalcan que siguiendo todas estas indicaciones y haciendo caso a los guías la seguridad está garantizada.