Las familias migrantes con un hijo con síndrome de Down cuentan con "un programa que tiende puentes"

Una de tantas realidades (casi) invisible es la de las personas migrantes con una discapacidad. Pocos pensarán en alguien con discapacidad cuando evoquen a una persona migrante. Es como si no existieran. Pero existen.

Down España Integra se ha hecho pensando en ellas. Especialmente en las personas con síndrome de Down. “Es un programa que tiene como objetivo tender puentes y que está pensado para las familias con un miembro con síndrome de Down que inician un proceso migratorio o que están transitándolo. Normalmente estas familias buscan información sobre extranjería pero también sobre discapacidad. Down España Integra conecta a las familias con entidades de discapacidad y extranjería”, explica Fernanda Albamonte, técnica de Proyectos de Salud e Investigación en Down España. Es un abordaje interseccional a la realidad del síndrome de Down y de la migración.

Integra consta de un manual en formato libro titulado: Primeros pasos en España: Una guía de orientación para familias migrantes con hijos con síndrome de Down, y de un asistente virtual –alojado en la web de Down España– al que hacer preguntas relacionadas con extranjería y con la discapacidad.

“Los motivos que te llevan a migrar son infinitos: económicos, sociales, religiosos, etc. En España muchas personas ven una oportunidad, una mayor calidad de vida para sus hijos con síndrome de Down”, cuenta Fernanda. “Llegar a un país que no es el tuyo te pone en situación de vulnerabilidad. Las situaciones de cada familia son muy distintas pero nos hemos llegado a encontrar casos de vulnerabilidad extrema”, sigue Fernanda. La información sobre discapacidad y extranjería no es fácil de acceder ni de comprender. La burocracia no es accesible bajo ningún punto de vista, así que democraticemos esa información”.

Al asistente virtual se le pueden hacer preguntas por escrito o hablando, que él responderá también por escrito o leyendo lo que previamente ha escrito. “De lo que se trata es de ofrecer una información sencilla y clara a las familias y también a las entidades de síndrome de Down porque Integra es también una herramienta para sus profesionales, porque ellos saben de discapacidad pero no de extranjería”, explica Fernanda.

Hacemos la prueba y le preguntamos algo al asistente que, según Fernanda, sale mucho: ¿Cómo hago para escolarizar a mi hijo con síndrome de Down que tiene 7 años pero no tiene residencia legal? El asistente se lo piensa un poquito y ofrece la respuesta divida en apartados como pasos para escolarizar, documentación necesaria o proceso de inscripción. “Y ahora le vamos a pedir que lo traduzca al italiano”, me dice Fernanda. “Porque el asistente te responde en el idioma que le pidas. Así eliminamos barreras lingüísticas. El técnico que te atiende a lo mejor no controla tu idioma, pero el asistente sí”.

La educación es uno de los grandes temas relacionado con discapacidad y extranjería. “La inserción en el sistema educativo, pues algunas familias vienen de un país donde no tienen escolarizaos a sus hijos con síndrome de Down o los tienen en centros de educación especial, mientras que aquí entran a formar parte del sistema educativo ordinario”, apunta Fernanda.

Down España Integra está operativo desde hace poco más de un mes. Nació tras realizar una consulta a las entidades asociadas a Down España y ver la necesidad de tender puentes entre discapacidad y extranjería. “Normalmente o es discapacidad o es extranjería”, explica Fernanda. Las propias entidades asociadas demandaban algo como Integra porque les llegaban casos que no sabían cómo atender. “De lo que se trata es de dotar de apoyos para desarrollar una mejor calidad de vida y de que las personas conozcan también sus derechos y obligaciones, pues se están insertando en una cultura diferente”.

Actualmente hay más de cien familias migrantes en toda España con algún miembro con síndrome de Down –lo más habitual es que sean hijos–.

Integra se utiliza de manera anónima, no es necesario dar ningún dato personal para consultar al asistente virtual o la guía. Down España ha contado en este proyecto con la colaboración de la Fundación Inocente y la Asociación Guaraní. “Guaraní está especializada en extranjería, ellos son los expertos en este tema y nosotros en discapacidad”, concluye Fernanda.