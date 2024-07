Los barceloneses piden que la Ordenanza de Civismo aumente el importe de las multas e instaure medidas alternativas a las sanciones

La ciudadanía de Barcelona ha pedido al gobierno municipal que de cara a la redacción de la nueva Ordenanza de Civismo, incremente las multas por conductas incívicas e implante medidas alternativas que no sean sancionadoras. Todo ello, después de que el Ayuntamiento de la capital catalana haya recogido 570 propuestas durante el proceso participativo que empezó el pasado mes de febrero y finalizó en mayo para modificar la normativa. Los vecinos de Barcelona señalan que conductas como la de pinar grafitis o hacer botellones en la vía pública son las que les causan más molestias en el día a día.

Durante una Audiencia Pública celebrada este martes, el teniente de alcaldía de Seguridad, Prevención, Convivencia y Régimen Interior, Albert Batlle, ha presentado las conclusiones del proceso participativo. Desde el consistorio se ha apuntado que la ciudadanía considera necesaria "la existencia de una norma que regule la convivencia en el espacio público". La participación ciudadana en este proceso permite qu el ente municipal pueda completar la nueva ordenanza, enmarcada dentro del Pla Endreça, a finales de 2024.

Gracias a este proceso, el Ayuntamiento ha subrayado que ha podido constatar que los barceloneses y las barcelonesas "quieren que exista -la nueva Ordenanza de Civismo- y que todo el mundo se comporte con civismo" con el fin de mejorar la convivencia en el espacio público.

Grafitis y botellones, principales preocupaciones

La ciudadanía ha mostrado su satisfacción por el hecho de que vaya a acordarse una nueva Ordenanza de Civismo para Barcelona y ha pedido que se incremente la presencia policial para "detectar y sancionar" conductas que atenten contra la convivencia. También ha pedido que se aumente la campaña informativa y de sensibilización cuando se aplique la nueva ordenanza municipal.

El informe del Ayuntamiento señala que las principales preocupaciones en cuanto a incivismo, por parte de la ciudadanía, son los grafitis y los botellones. Así lo muestra la plataforma Decidim.Barcelona, que ha recibido el 24% del total de las propuestas, desde donde los vecinos del municipio han expuesto sus peticiones.

Araceli Segué, por ejemplo, ha propuesto que "para evitar que los grafisteros pinten las persianas de las tiendas, se pueden ofrecer, en diferentes ubicaciones de la ciudad, espacios para hacer pinturas o murales". Por otro lado, Lean Rivas ha planteado una medida más radical: "Incrementar un 200% los impuestos en las pinturas de este tipo".

En cuanto al consumo de alcohol en la vía pública, Ramon ha puesto el foco en "impedir las despedidas de soltero, las borracheras, las juergas, los grupos de turistas medio desnudos, etc., que no son ningún ejemplo por una ciudad moderna y que alteran la tranquilidad del vecindario".

En cambio, Albert Mig ha señalado que "las terrazas molestan más que cuatro jóvenes bebiendo en una calle". "Los turistas (principalmente) y las personas adultas también beben alcohol en la calle, y más, pero lo hacen sentados en unas terrazas que colapsan el espacio público", ha argumentado el barcelonés.

Más lavabos públicos

Otra de las principales preocupaciones es ver óomo personas "realizan sus necesidades fisiológicas en la calle". Los vecinos piden que se incremente el número de baños públicos para evitar esta conducta. Juan Francisco Fariñas ha apuntado en la plataforma que "el Ayuntamiento tendría que crear lavabos, aunque sea teniendo que pagar por su uso, u obligar a todos los bares a aceptar que cualquier persona pueda usar los servicios, aunque no sea cliente". Además, ha remarcado que tras desplegar esta normativa, "se debería sancionar a los que orinen en las calles".

A pesar de que la movilidad no esté regulada en la Ordenanza de Civismo, la plataforma ha registrado diversas peticiones para incrementar las sanciones por saltarse la normativa. Por ejemplo, Francesc Rivera ha pedido "la prohibición de circular con patinetes por las aceras" y "más regulación al respecto (tráfico por los carriles correspondientes, seguro, permiso, material de protección)".

Finalmente, entre lo que más preocupa a los ciudadanos, está que el Ayuntamiento regule el control de licencias. "Las terrazas de los bares situadas bajo viviendas tendrían que tener menos mesas y menos sillas y tendrían que cerrar la terraza a las 22 horas, porque si no, no dejan dormir ni descansar los vecinos que viven", ha pedido Jordi.

En referencia a la eliminación de las licencias de pisos turísticos que anunció el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de 2029, Ramon ha señalado que "no hay que permitir la existencia de pisos y apartamentos turísticos en fincas de viviendas de vecinos de Barcelona, puesto que la convivencia es imposible, especialmente por la noche".

Entre otras cuestiones que preocupan a la ciudadanía se encuentran aumentar el control de las conductas incívicas de los propietarios de animales de compañía, proteger la libertad sexual o reducir la contaminación acústica.