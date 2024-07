España es la segunda gran economía de la UE donde más poder adquisitivo pierden los salarios desde 2019

Los salarios de los españoles no han capeado bien estos tiempos convulsos de subidas de precios como no se recordaban en cuatro décadas. La pérdida de poder adquisitivo en la UE ha sido generalizada, pero varios países se han recuperado ya del estacazo que ha supuesto la inflación en el bolsillo de los hogares. Pero no todos. España es de los pocos países de la UE en los que el valor real de los salarios es todavía más bajo que en 2019. Entre las grandes economías del euro, solo los salarios de Italia han sufrido una devaluación más acusada.

Así se refleja en el último monográfico anual sobre empleo que ha publicado la OCDE este martes. A nadie se le escapa que estos últimos tres años de extraordinaria inflación han mermado el poder económico de los trabajadores, especialmente en Europa. Los países de la UE se han encontrado con subidas de precios a doble dígito con escasos precedentes en la historia reciente.

La consecuencia es que el valor real de los salarios —que se mide descontando las subidas de precios a los incrementos salariales— ha sufrido un revés notable en varios países. De los 36 países sobre los que la OCDE ofrece datos, hay 20 donde los sueldos han subido más que la inflación desde 2019 y 16 que se han quedado por detrás de los precios.

En este segundo vagón se encuentra España, que es el séptimo país del grupo donde más poder de compra han perdido los sueldos en comparación con antes de la pandemia. En concreto, la retribución de los asalariados españoles ha crecido 2,5 puntos menos que los precios. Una referencia que solo empeoran Dinamarca (-3,5 puntos), Finlandia (-5,9), Italia (-6,9), República Checa (-7,5) y Suecia (-7,5).

(Habrá más información)