La Casa Blanca publica la carta del médico de Biden para calmar a los demócratas mientras aumentan las presiones para que renuncie

El mensaje oficial del Partido Demócrata sigue siendo unidad entorno a la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca. Sin embargo, entre bambalinas cada vez son más los que dudan de la capacidad del presidente no solo de ganar a Donald Trump, sino de gobernar cuatro años más. Además, la presión mediática no hace más que aumentar y las grandes cabeceras estadounidenses publican cada día nuevas informaciones que tienen que ver con el estado de salud del actual mandatario. Este lunes, la Casa Blanca ha tenido que salir al paso y publicar una carta del médico de Biden para responder a las criticas y calmar a los congresistas y senadores demócratas, que empiezan a perder el miedo a cuestionar a su líder.

"¿Ha sido tratado el presidente por el Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está siendo. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No". Así ha tenido que responder la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a las preguntas de la prensa después de que The New York Times y The New York Post aseguraran que Kevin Cannard, experto en Parkinson, hubiera visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre verano de 2023 y primavera de 2024.

Jean-Pierre ha dicho que Biden es visto por un neurólogo cuando se hace las pruebas médicas anuales, pero ha rechazado confirmar el número de visitas del médico, alegando que las autoridades "no pueden compartir los nombres" de los médicos que tratan al presidente. No obstante, tras ver el revuelo que se estaba generando, la Casa Blanca se ha visto obligada a publicar una carta del médico personal de Biden, Kevin O'Connor, en la que afirma que "Cannard fue el especialista en neurología que examinó a Biden en sus pruebas médicas anuales". Además, insiste en que "las conclusiones han sido publicadas cada vez que se han emitido los resultados de las pruebas físicas anuales" y que el mandatario no ha visto a este especialista "al margen de sus pruebas anuales".

Sin cerrar filas tras la carta al partido

La salud de Biden se ha convertido en el centro de la discusión política después del debate con el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump; desatando un debate interno sobre si es el mejor candidato demócrata. Biden reconoció que había hecho un mal debate, pero ha reiterado que "no va a ir a ninguna parte" y que no se presentaría "si no creyera plenamente" que es el mejor candidato para derrotar a Trump. "Tuvimos un proceso de nominación en el Partido Demócrata en el que los votantes hablaron claramente", dijo para defender su candidatura.

En un intento de zanjar la discusión interna pidió este lunes a los demócratas que pusieran fin al "drama" interno mediante una carta de dos páginas dirigida a los miembros de su partido en el Congreso. El presidente explicó que la "única tarea" debe ser vencer a Trump. "Cualquier debilidad en nuestra resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump", escribió el mandatario.

Poco después Biden afirmó en una entrevista que los "demócratas promedio" quieren que continúe y expresó su frustración por los llamados de miembros de su partido para que se retire. "Son nombres importantes, pero no me importa lo que piensen esos grandes nombres", declaró.

En estos días un total de nueve congresistas han pedido a Biden que abandone la contienda. Cuatro de ellos, demócratas que ocupan puestos importantes en comités de la Cámara Baja, lo hicieron en privado el domingo en una llamada con el líder de la minoría en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, según recogieron medios como CNN y CBS. Uno de esos cuatro congresistas de alto nivel, Adam Smith, hizo pública este lunes su posición, convirtiéndose en el demócrata de mayor rango en hacerlo. "Creo que debería retirarse. Creo que ha quedado claro que no es la mejor persona para transmitir el mensaje demócrata", afirmó.

Otras grandes figuras demócratas ofrecieron apoyo al presidente. Entre ellos, el representante Steven Horsford de Nevada, presidente del Caucus Negro del Congreso, que dijo que "no iba a juzgar al presidente por un debate de 90 minutos". En el mismo sentido se ha manifestado la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que sentenció que "el asunto estaba cerrado" y que "Joe Biden es el nominado" del partido.

Pese a ello, el partido se ha sumido en un proceso de escucha en el que algunos cargos se han desplazado a sus estados para escuchar opiniones. Así lo ha asegurado este martes el senador demócrata John Hickenlooper, que reconocido que nunca había vivido un momento más complicado que el actual dentro de su partido. "La mayoría de los senadores, y creo que muchos miembros de la Cámara, han estado en sus estados de origen, tratando de escuchar la amplia gama de opiniones (...) a cuatro meses de unas elecciones presidenciales decisivas para el futuro de la democracia estadounidense", afirmó. El senador de 72 años aseguró que tiene "una gran confianza en que lo que decida el presidente Biden, sea lo que sea, será lo correcto para el país".

Washington niega inquietud en los líderes de la OTAN

Toda esta discusión interna se produce mientras la capital estadounidense alberga la Cumbre de la OTAN. El presidente estadounidense se reunirá estos días con muchos mandatarios aliados y, ante la posible inquietud de estos a su posible retirada o victoria de Trump (que ha llegado a barajar la salida de EEUU de la OTAN), la Casa Blanca se ha adelantado a las posibles críticas.

En una rueda de prensa este lunes, John Kirby, otro de los portavoces del Gobierno, ha afirmado que "no están percibiendo ninguna señal al respecto en las conversaciones previas que mantenemos con ellos". "Más bien todo lo contrario. Están entusiasmados con esta cumbre, con las posibilidades y las acciones que emprenderemos juntos, específicamente para ayudar a Ucrania", agregó.

"Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur no vendrían a una cumbre de la OTAN si no creyeran en el liderazgo estadounidense y en su importancia y si no confiaran en que el presidente Biden toma esa responsabilidad con extrema seriedad", aseveró Kirby. El portavoz insistió en que no tiene constancia de "conversaciones específicas" entre los aliados de la OTAN respecto a la situación electoral de EEUU, pero señaló que "sin duda" siguen esa coyuntura, de la misma forma que Washington está atento a lo que sucede en otros países, como las recientes elecciones en el Reino Unido y Francia.