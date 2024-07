Europa Press via Getty Images

Roberto Martín, el promotor del concierto cancelado de Isabel Pantoja en Valladolid, ha desmentido en una llamada en directo a Así es la vida que la cantante le deba dinero. Martín ha precisado que la responsabilidad recae sobre Enrique Castilla, el productor que adquirió los derechos de la gira.

"Lo primero que quiero hacer es mandar mi más cariñoso abrazo y pronta recuperación a Isabel Pantoja y, sobre todo, dejar claro que Isabel Pantoja Martín no nos debe absolutamente nada porque con nosotros no tiene nada firmado. El que sí que ha firmado con nosotros un contrato es Enrique Castilla, el productor que compra los derechos de la gira, así como la película que van a hacer", ha aclarado.

En exclusiva, Martín ha informado que Castilla ha estado en negociaciones con Netflix, Disney y ahora con Televisa para producir una cinta sobre la artista.

El promotor ha puntualizado que los 330.000 euros reclamados se desglosan en varias partidas: 160.000 euros correspondientes al caché de Pantoja, 40.000 euros para la ampliación del contrato que incluía iluminación y sonido, y 130.000 euros para la producción local, abarcando un total de 52 facturas.

Además, tal y como ha contado, el contrato firmado con Castilla incluye una cláusula que establece la obligación de Castilla de efectuar el pago correspondiente. "El titular del contrato se verá obligado a reembolsar todos los gastos de caché y producción local en caso de enfermedad de la artista", ha leído textualmente Martín.

Asimismo, Martín ha afirmado haber reembolsado íntegramente las entradas a todos los asistentes, defendiendo su integridad profesional: "Yo he devuelto íntegramente el dinero a todos los clientes. Nadie le podrá sacar los colores a Roberto Martín".

Finalmente, el promotor ha anunciado que el viernes se llevará a cabo una rueda de prensa en Valladolid con más detalles sobre el caso, y ha aconsejado a otros profesionales que no realicen pagos hasta que la tonadillera se presente en las regiones correspondientes: "Animo a todos los promotores a que no paguen absolutamente nada hasta que Isabel Pantoja no ponga un pie en las ciudades, porque les puede pasar lo mismo que a mí".