Miriam Saveedra revela la propuesta que le hizo un presidente del gobierno: "Una cosa es ser la novia y otra la amante"

La modelo Miriam Saavedra se convirtió en la protagonista del último episodio del pódcast Querido Hater, dirigido por Malbert. El entrevistador tocó todo tipo de temas, pero sin duda, el más revelador fue cuando la entrevistada confesó haber tenido proposiciones íntimas por parte de un presidente del Gobierno.

"Una cosa es ser la novia y otra la amante. Yo nunca he sido la amante de nadie, jamás. A mí me han propuesto hasta irme con el presidente de un país", asegura la exconcursante de Supervivientes.

El conductor del programa, Malbert, se sorprendió con la propuesta que recibió de la influencer y le preguntó si esa oferta llegó por parte de Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España, a lo que ella aclaró que no.

A pesar del intento de Malbert de sonsacarle el nombre del presidente, Saavedra se cerró a cal y canto para no revelar su identidad y tan solo expresó que era el máximo mandatario de un país.

Con estas declaraciones ha dejado claro que nunca estaría dispuesta a aceptar dinero por ser acompañante o mantener relaciones con un hombre por muy poderoso que sea: "En mi vida, por mucho que me ofrezcan el oro y el moro, no haría eso. Yo no valgo para eso".