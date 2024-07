Un tiktoker viaja a Tenerife para colaborar en la búsqueda de Jay Slater y renuncia tras recibir amenazas: "Ten mucho cuidado"

Tras tres semanas de la desaparición de Jay Slater en Tenerife, son muchas las noticias y pistas, pero se sigue sin saber nada del paradero del joven británico de 19 años. Según ha adelantado The Independent, un tiktoker que viajó hace dos semanas a la isla para ayudar en la búsqueda habría decidido volver a Reino Unido después de recibir inquietantes amenazas.

Callum Fahim ha denunciado ante la Policía británica "mensajes horribles con amenazas de muerte". Al parecer, Fahim acudió a las autoridades después de aterrizar en Londres y después de incluso recibir vídeos en los que un hombre le esperaba en el aeropuerto. "Se lo he dicho a la Policía, pero son todo cuentas falsas de Facebook. Me están volviendo loco", ha señalado al tabloide británico.

Según ha contado el joven, la situación se volvió crítica cuando recibió un mensaje donde le advertían de que le buscarían a su llegada a la capital. "Ten cuidado, la gente te encontrará en el aeropuerto, ten especial cuidado. Él dijo que le encantaría comunicarse con usted", rezaba uno de los mensajes. Se han llegado a filtrar imágenes de personas esperándole en el aeropuerto o preguntando a otros pasajeros por él.

Fahim, que acudió a ayudar a la familia del desaparecido en la búsqueda después de que la Policía española decidiera dejar la investigación, ha cesado en su empeño tras recibir los mensajes y ante la falta de recursos y esperanzas. "Las cosas no me cuadraban. No me sentía seguro ahí fuera, pero sentía que tenía el deber de estar allí. No quería fracasar hasta que lo encontráramos. Al escuchar la angustia de su madre, con la mano en el corazón, no les deseo más que éxito. Regresé a casa por razones de seguridad, pero no quería rendirme porque sentía su dolor", ha declarado al mencionado periódico.

"Amenazan con matarme"

Además, el chico ha querido dejar claro que no es mala persona y que tiene el corazón roto por la desaparición de Slater. " Realmente me importa, pero estoy recibiendo mensajes horribles de personas que amenazan con matarme. Dicen que me van a encontrar y me van a romper la espalda", ha sentenciado.

De las últimas informaciones del caso de Slater, del que no se sabe nada desde el pasado 17 de junio, poco más se sabe. Este domingo su propia familia, que no cesa en el empeño de encontrarle, declaraba a medios ingleses que creen que hay terceras personas implicadas en el suceso. "Todo apesta", afirmó su padre, que además apuntó a que los dos hombres que vieron a Jay por última vez son la clave para dar con su paradero.

Slater voló a Tenerife junto a dos amigos para asistir a un festival de música. En la madrugada del 17 de junio sus compañeros regresaron al hotel, pero el joven quiso seguir de fiesta y se trasladó hasta un Airbnb con dos hombres británicos que había conocido. Uno de ellos es Ayub Qassim, un traficante de drogas que pasó nueve años en la cárcel, mientras que del otro todavía se desconoce su identidad.

Al parecer, el chico pasó toda la noche en ese alojamiento y a la mañana siguiente decidió irse por su cuenta a pesar de que los hombres le habrían ofrecido llevarlo hasta su hotel. Llamó a su amiga Lucy para decirle que estaba perdido, sediento, que solo le quedaba un 1% de batería y que se había cortado con un cactus. Más tarde su teléfono sonó por última vez y no se supo nada más de él.