El Gobierno se da tiempo para negociar su decreto anticrisis ante el riesgo de que sus socios lo tumben por recortar el bono social

El decreto anticrisis del Gobierno, en jaque por la negativa de socios como Podemos a darle luz verde si se mantiene el recorte en el bono social eléctrico del que se benefician las familias vulnerables para pagar menos en la factura de la luz, no se someterá a la confianza del Congreso esta semana. Pese a que se barajó la posibilidad de que la convalidación del texto se debatiera y votara este jueves en la Cámara Baja, finalmente el Ejecutivo ha decidido darse más tiempo para amarrar bien los apoyos para que salga adelante y evitarse, así, una derrota parlamentaria en un asunto extremadamente sensible como son las medidas sociales puestas en marcha para combatir la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

La confirmación de esa decisión llegó este martes alrededor de las 14.00 horas, cuando el Congreso hizo público el orden del día del pleno que se reunirá, de manera extraordinaria, este próximo jueves. Ese pleno debatirá y votará las enmiendas a la totalidad para intentar paralizar la recién iniciada tramitación de la reforma judicial pactada por PP y PSOE, unos intentos destinados a caer en saco roto habida cuenta la amplia mayoría que suman los dos grandes partidos en la Cámara Baja. También se debatirán otras dos iniciativas relativas al poder judicial.

Pero en el orden del día no hay ni rastro de la convalidación del decreto anticrisis. El Gobierno, hoy por hoy, no tiene asegurados los apoyos para sacarlo adelante, puesto que, el lunes, Podemos advirtió de que no votará a favor del texto si se mantiene el recorte paulatino del bono social eléctrico. Y, habida cuenta de la estrecha mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo, todos los votos son necesarios: salvo que lograse una abstención del PP, algo que parece poco probable, el presidente Pedro Sánchez no se puede permitir perder el apoyo de Podemos al texto, puesto que cualquier posición que no fuera un voto a favor de los morados (o de cualquier otro de sus habituales socios) daría al traste con el paquete de medidas.

Hasta ahora el Gobierno ha cerrado la puerta a retirar su recorte, si bien este martes fuentes de la Moncloa aseguraban no estar en absoluto preocupadas y se mostraron confiadas en encontrar una solución que evite que el decreto caiga. Para ello, Moncloa confirma que negociará con todos los grupos parlamentarios, aunque no da detalles sobre hasta dónde está dispuesto a cambiar el texto o qué podría ofrecer a sus socios en el Congreso para garantizarse su apoyo a un paquete de medidas que también incluye la moratoria de desahucios hipotecarios o la rebaja del IVA al 0% para el aceite de oliva.

Otra de las medidas que prorroga el decreto anticrisis es, precisamente, el bono social eléctrico, por el cual desde junio de 2022 los hogares con menos recursos se han visto beneficiados por un incremento muy notable en la ayuda que reciben para poder costearse la electricidad. En concreto, los consumidores considerados "vulnerables" —familias numerosas, perceptores de la pensión mínima o personas con ingresos por debajo de los 12.600 euros al año— han recibido un 65% de descuento en la tarifa de la luz. Y aquellos hogares que entran dentro de la categoría de "vulnerables severos" —familias numerosas con ingresos menores a 16.800 euros al año, hogares de una sola persona que viven con menos de 6.300 euros anuales o perceptores del ingreso mínimo vital— tienen derecho a una reducción del 80% en el precio de la luz.

El choque en relación a esta medida se produce, no obstante, porque el decreto que el Gobierno aprobó hace unos días y que tiene que someter ahora a convalidación en el Congreso mantiene este bono social en su configuración actual tan solo hasta el mes de octubre. A partir de ahí, el Ejecutivo ha diseñado una senda para ir reduciendo poco a poco el descuento del que se benefician las familias perceptoras de la ayuda, un plan por el cual el porcentaje de la factura que sufraga el Estado irá bajando 7,5 puntos porcentuales cada trimestre.

Según esta senda, por tanto, a partir de octubre los hogares vulnerables se beneficiarían solo de una reducción del 57,5% en el precio de la luz y los vulnerables severos pasarían a tener un descuento del 72,5%. Cada tres meses se irá aplicando progresivamente una nueva bajada, y la senda terminará de transitarse en julio de 2025, cuando el descuento a familias vulnerables se quedará en un 35% y el destinado a vulnerables severas, en un 50%. El decreto admite el "impacto en los consumidores más vulnerables" que tendrá esta decisión, pero también resalta que el porcentaje de descuento total que proporcionará el bono social una vez acabe su recorte progresivo, en julio del año que viene, será "mayor que el establecido" antes del inicio de la guerra de Ucrania.