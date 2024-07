Garamendi carga contra la reducción de jornada: "Es regalar por decreto 12 días de vacaciones pagadas"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado con dureza este martes contra la reducción de la jornada laboral máxima por ley que busca el Gobierno. "Esa decisión equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones al año pagadas por la empresa", ha dicho el líder de la patronal durante su intervención en la Asamblea General de CEOE celebrada este martes.

Unas polémicas declaraciones que llegan en plena negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios para reducir la jornada y después de que Trabajo rebajara considerablemente el tono el lunes y propusiera medidas de flexibilidad a las compañías. "Seguimos dispuestos a sentarnos en todas las mesas del diálogo social que haga falta. Pero eso no significa aceptar ultimátums ni trágalas", ha señalado Garamendi.

El departamento de Díaz levantó el ultimátum que dio a la patronal para presentar una propuesta de reducción de jornada el lunes y busca ahora un acuerdo a tres bandas. Un cambio de posición que se produce después de que el ala socialista del Gobierno intercediera para asegurar un acuerdo en el que esté presente la patronal, algo que podría facilitar que la reducción de jornada reciba el visto bueno del Congreso.

Garamendi ha desplegado un discurso muy duro contra el Ejecutivo en el que le ha reprochado la falta de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y le ha acusado de gobernar contra "las empresas, el país, los ciudadanos y los propios intereses de sus votantes" por cumplir sus pactos políticos de legislatura.

El presidente de CEOE ha acusado al Ejecutivo —y particularmente al Ministerio de Trabajo— de "cambiar las reglas en mitad del partido" al modificar la estructura de la negociación colectiva o tocando el límite máximo de la jornada laboral. Un punto, este último, en el que el líder patronal ha concedido que se está trabajando en este momento, aunque las posiciones están alejadas.

"Somos las empresas las que tenemos que sacar pecho"

Garamendi se ha empleado a fondo contra el Ejecutivo y se ha acordado de todas las medidas laborales que se han ido aprobando que no son del gusto de la patronal. "Ahora que hay récord de empleo, el Ministerio de Trabajo saca pecho, pero somos las empresas las que contratamos y quienes tenemos que sacar pecho. Las empresas han seguido contratando pese al aumento de precio, y aunque los costes laborales han subido", ha señalado.

"Las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Y no sabremos cuánto más podremos aguantar. Quizá algún día el Ministerio de Trabajo tendrá que dar cuenta de un deterioro del empleo y explicar por qué las empresas no contratan como antes", ha agregado el líder patronal.

"Quizá algún día el Ministerio de Trabajo tendrá que dar cuenta de un deterioro del empleo y explicar por qué las empresas no contratan como antes"

El presidente de la patronal ha mencionado que la subida del salario mínimo "superior al 50%" y el alza de las cotizaciones sociales por el mecanismo de equidad intergeneracional suponen más costes para las empresas. Además, ha recuperado su polémica propuesta de que sea el trabajador quien tenga que abonar todas las cotizaciones sociales y no solo la parte laboral.

"Quizás [los empresarios] deberíamos pagar todo el bruto de una nómina y que ese pago de las cotizaciones lo reclamara la Seguridad Social como hace los autónomos, para que realmente la gente conociera cuál es el esfuerzo de las empresas", ha insistido Garamendi. En este sentido, es importante recordar que la cuota empresarial de las cotizaciones sociales ya se refleja en la nómina, aunque el importe abonen las compañías.

El presidente de la patronal se ha acordado también de la polémica que se ha producido en el diálogo social después de que el Gobierno abriera la entrada del Consejo Económico y Social a Pimec, una patronal catalana que representa a pymes y autónomos y que en CEOE ven como afín al Gobierno.

"Nosotros no tenemos que pedir un asiento en el diálogo social porque nosotros hemos construido ese diálogo social. También junto a los sindicatos, en este caso junto a CCOO y UGT", ha dicho Garamendi. "Entendemos que para algunos sea más cómodo no tenernos en la mesa, porque no somos amiguetes de nadie. Somos independientes y lo vamos a seguir siendo", ha zanjado.