El extraño exoplaneta que alcanza temperaturas de 1.000 grados y apesta a huevo podrido

Existe un mundo en el que los veranos superan los 1.000 °C, llueve vidrio fundido y huele a huevo podrido. Podría ser el comienzo de una ficción distópica, pero lo cierto es que este exoplaneta del tamaño de Júpiter está ubicado a 64 años luz de la Tierra y los científicos ya han encontrado explicación al olor que desprende el HD 189733.

Astrónomos franceses descubrieron el planeta orbitando la estrella HD 189733 el 5 de octubre de 2005, al observar su tránsito a través de la cara de la estrella, y desde entonces lo han estudiado con instrumentos de alta y baja resolución, tanto desde la Tierra como desde el espacio.

El hallazgo de este nuevo descubrimiento - el porqué de su hedor- ha sido publicado en la revista Nature gracias al estudio del planeta a través del telescopio Webb, que cuenta con una alta precisión y la capacidad infrarroja.

Un gas incoloro

Los investigadores, liderados por Guangwei Fu, descurieron que la la atmósfera de HD 189733b, tiene trazas de sulfuro de hidrógeno, una molécula que no solo desprende un hedor similar al de los huevos podridos -y que nunca ha sido detectado más allá de nuestro sistema solar-, sino que también ofrece a los científicos nuevas pistas sobre cómo el azufre, un componente básico de los planetas, podría influir en el interior y en las atmósferas de mundos gaseosos más allá del sistema solar.

"El sulfuro de hidrógeno es una molécula importante que no sabíamos que existía. Predijimos que así sería y sabemos que está en Júpiter, pero en realidad no lo habíamos detectado fuera del sistema solar – explica Fu en un comunicado -. No estamos buscando vida en este planeta porque hace demasiado calor, pero encontrar sulfuro de hidrógeno es un trampolín para encontrar esta molécula en otros planetas y comprender mejor cómo se forman los diferentes tipos de mundos".

Más curiosidades del exoplaneta

El caso de HD 189733b es particular porque la distancia a su estrella es 13 veces más cercana que la de Mercurio al Sol y su masa es de 0,846 la del Sol. A esto hay que sumarle que su "año" dura apenas unos dos días terrestres y, a las altas temperaturas, le suma la lluvia de cristales que vuela hacia los lados con vientos de unos 8.000 km/h.

"Este planeta con la masa de Júpiter está muy cerca de la Tierra y ha sido muy bien estudiado – afirma Fu -. Ahora tenemos esta nueva medición para mostrar que, de hecho, las concentraciones de metales que tiene proporcionan un punto de anclaje muy importante para este estudio de cómo la composición de un planeta varía con su masa y radio. Los hallazgos respaldan nuestra comprensión de cómo se forman los planetas mediante la creación de más material sólido después de la formación inicial del núcleo y luego se mejoran naturalmente con metales pesados".