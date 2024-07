Los misterios de Tenerife: las otras desapariciones de turistas en la isla donde aún se busca a Jay Slater

El joven británico Jay Slater lleva ya tres semanas desaparecido en Tenerife. Su familia está desesperada y decepcionada. Su padre, su tío y su hermano se desplazaron hasta la isla para ayudar a encontrarlo, pero no hay noticias sobre su paradero. Están decepcionados con la investigación llevada a cabo por las autoridades españolas.

La isla de Tenerife, un auténtico paraíso natural, es grande y diversa. Con una superficie de 2034 km² es la isla más extensa del archipiélago canario y la más poblada de España. Es en gran parte muy abrupta, con un relieve formado por las sucesivas erupciones volcánicas a lo largo de la historia.

La isla también tiene un lado peligroso: zonas completamente inaccesibles, acantilados rocosos y terreno inestable"

Si uno no conoce Tenerife, es fácil desaparecer en uno de los mil recovecos de su paisaje natural. En palabras de la prensa británica, "la isla también tiene un lado peligroso: zonas completamente inaccesibles, acantilados rocosos y terreno inestable". Es lo que se lee en The Independent a propósito de la desaparición de Slater.

Jay Dean Slater, desaparecido en Tenerife. SOS Desaparecidos

Mirando hacia atrás, hay al menos otros cinco casos de ciudadanos británicos e irlandeses que han desaparecido en Tenerife, algunos sin dejar rastro.

Billy Bennett

Es el caso más antiguo, según lo que refiere el diario británico. Bennett era de Holborn, Londres, y sólo tenía 18 años. Estaba de vacaciones en Tenerife y desapareció a finales de 1985. Fue visto por última vez el 1 de diciembre de ese año.

Billy había planeado ir a Tenerife con un amigo, pero en el último momento éste se echó atras y Bennett viajó solo. Se alojaba en el complejo Las Américas y acudía con frecuencia en la discoteca Sgt Peppers.

Su amigo acabó viajando a Tenerife. Llegó con su novia, pero contó que apenas estuvieron con Bennet unas pocas veces; que le vio "desmejorado"; y que había perdido todo su dinero y no tenía dónde quedarse. Casi 39 años después y pese a las investigaciones, nada se ha sabido del paradero de Billy Bennett.

Ricky D’Cotta

Este londinense de 23 años viajó a Tenerife en marzo de 1987. Encontró trabajo en el Sgt Peppers Disco Pub del complejo turístico Playa de Las Américas. Tras unos meses de normalidad, la familia dejó de tener noticias de Ricky.

En octubre de 1987, D’Cotta llamó para decir que volvería pronto a casa. Fue la última vez que se puso en contacto. Su familia ya no supo más de él.

Tras desaparecer, la policía recibió el pasaporte y una bolsa del joven. Según su mejor amigo, era casi seguro que lo hubieran asesinado después de que saliera mal un robo que había planeado. Al parecer, estaba implicado en el robo a otro delincuente de la zona.

Un documental de Channel 4 de 2001, Looking for Ricky, reveló la existencia de cinco cadáveres sin identificar, que podrían haber sido los restos de D’Cotta. Pero las pruebas de ADN realizadas con muestras de su familia no fueron concluyentes. Han pasado 37 años y de D’Cotta no se ha sabido nada. Tampoco ha aparecido su cadáver.

Kevin Ainley

Desapareció en junio de 2004 en Tenerife tras haberse trasladado a la zona turística de Playa de las Américas en marzo de ese año. Kevin Ainley, natural de Lancashire, tenía 24 años.

Ainley había salido con un amigo a tomar algo antes de comer en un restaurante chino. La última vez que fue visto iba caminando hacia el bar Sportsman, donde trabajaba como promotor.

Cuando Ainley no se presentó a trabajar, sus amigos alertaron a la policía y a su familia en el Reino Unido. En su apartamento seguían sus pertenencias y su pasaporte. Ninguna pista pudo ayudar a su localización.

Pasó el tiempo. En 2005, dos agentes de Lancashire viajaron a Tenerife para ayudar a la policía local en la búsqueda, pero tampoco dieron con alguna pista. "No es exagerado afirmar que hemos pasado años de infierno. Alguien debe saber algo", declaró su hermana Gemma Brooke.

Han transcurrido 20 años y nada se ha sabido de Kevin. El 13 de junio pasado, pocos días antes de que Jay Slater desapareciera, publicó en una página de Facebook dedicada a su caso: "Nunca se hace más fácil... el pozo de espacio vacío que vive en nuestra familia. Te echo muchísimo de menos".

Peter Wilson

Este hombre de 34 años y padre de dos hijos viajó a Tenerife el 22 de marzo de 2019 desde Dublín. Se registró en el Malibu Park Hotel, Costa Adeja, en Santa Cruz. Al día siguiente fue a la Playa de las Américas para ver un partido entre Irlanda y Gibraltar.

Wilson regresó a su hotel por la tarde antes de tomar un taxi para volver al punto turístico por la noche. Tras una noche de juerga, al volver se equivocó de camino y desapareció. Fue visto por última vez cerca de donde lo dejó el taxi. En su habitación se encontraron sus pertenencias. Nada extraño; ninguna pista.

Su familia temió que hubiera sido secuestrado o asesinado. Creó un grupo en Facebook y viajó varias veces a la isla en un intento desesperado por encontrarlo. Finalmente, el cadáver de Peter apareció casi dos años después. Se descubrió que había caído por un pronunciado desnivel junto a un centro comercial.

Su madre, Jacky Wilson, declaró al Irish Sunday Mirror en 2021: "No se sospecha de ningún delito, así que lo consideramos un gran alivio. Es obvio que se desorientó y se perdió", explicó.

"Siempre tuvimos una pequeña esperanza de que entraría por la puerta", declaró. Y sin embargo, "tras la conmoción, hubo una gran sensación de alivio al saber que por fin, tras casi dos años de búsqueda, conseguiríamos traerlo a casa", contó la madre.

Ryan Cooney

El caso más reciente es el de Ryan Cooney, que desapareció el 9 de noviembre de 2023 en el complejo de apartamentos Paraíso del Sol, en Playa de las Américas. Se avisó a los hospitales, a la policía y la embajada de Irlanda en Madrid prestó asistencia.

Missing Persons Helpline Ireland informó por primera vez la desaparición de Cooney en las redes sociales, y sus familiares viajaron a Tenerife para ayudar a la policía en la búsqueda. Su mejor amigo James Burke declaró entonces: "Ryan, me tienes preocupadísimo, hermano, te dije que todo estará bien, por favor, solo regresa, por favor, te lo suplico".

Afortunadamente, Ryan reapareció el 13 de noviembre sano y salvo. Al parecer había sido víctima de un asalto. "No hay palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Esto es irreal, esto no pasa. Estoy muy feliz", dijo Burke.

Desapariciones de 2024

Pero también hay casos de personas desaparecidas en Tenerife pendientes de resolución o respuestas que no son británicos. Cada año se denuncian en España miles de desapariciones y la mayoría son voluntarias.

El Daily Mail recuerda los casos denunciados en la isla canaria en lo que llevamos de 2024:

Juan Cabrera González

Se denunció la desaparición de este hombre de 60 años el 13 de enero. Tiene el pelo gris y los ojos marrones. Fue visto por última vez en La Oratava con un chándal azul con una raya blanca y botas con cremalleras metálicas.

Mariel González Gutiérrez y Sebastián Cobos González

Mexicana de 27 años, Mariel y su hijo Sebastián, de dos, fueron dados por desaparecidos el 21 de marzo pasado en Santa Cruz de Tenerife. La Asociación SOS Desaparecidos ha declarado que está investigando un posible caso de sustracción de menores y se teme que Sebastián podría haber "abandonado el territorio nacional".

Natalia Belavus y Vladimir Marcella

La madre, de 28 años, y su hijo, ambos bielorrusos, fueron dados por desaparecidos el 27 de marzo. La asociación SOS Desaparecidos sospecha que también se trataría de un "secuestro parental". Desde entonces, Natalia y su hijo han sido fotografiados en las redes sociales.

Marek Siedlecki

Marek Siedlecki, desaparecido mientras navegaba. Przemyslaw Siedlecki

Se denunció la desaparición de este ciudadano polaco el 14 de junio. Al parecer se dirigía a Lanzarote, donde tenía previsto regresar a casa. Marek navegaba en su barco Nautis y fue visto por última vez en el agua. "Sospechamos que han fallado los sistemas eléctrico y de gobierno, por lo que el yate va a la deriva sin posibilidad de llegar a ningún puerto", declaró su hijo Przemysław a Polsat News.

Marc Francis Olbrechts

De 71 años y nacionalidad belga, desapareció el 24 de abril. El hombre fue visto por última vez en Adeje, al suroeste de Tenerife. El cadáver de su esposa, Laura Gastón, de 66 años, fue encontrado en la costa de Tenerife, cerca de Arico. Llevaba una bolsa en la cabeza y le faltaban una mano y las dos piernas, según han contado medios canarios. Tres personas fueron detenidas tras la mujer de Laura, dos en Bélgica y una en Tenerife.

Noelia Hernández Martín

Esta joven de 17 años desapareció el 23 de enero en San Cristóbal de La Laguna, en el norte de Tenerife.

Rayco García Díaz

Este hombre de 44 años fue dado por desaparecido el 15 de marzo en Barranco Hondo-Candelaria. Se cree que conducía un Ford KA plateado. Según la policía, llevaba una chaqueta negra y zapatillas negras. Se le considera "vulnerable".