María José Suárez está "devastada, ha perdido mucho peso y no tenía una relación abierta con Escassi", según Nuria Chavero

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se ha convertido en uno de los temas del momento y, por ello, todos los medios de comunicación tratan de averiguar cada uno de los detalles acerca de cómo era la relación entre el jinete y la modelo.

Ante el revuelo, el pasado fin de semana, el jinete se sentó en el plató de ¡De viernes!, desde donde aseguró que mantenía una relación abierta con María José Suárez. Sin embargo, la modelo desmintió esta información a través de sus redes sociales.

Este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, Nuria Chavero ha comentado la última hora con respecto al estado de María José Suárez: "Está devastada, hecha polvo y ha perdido mucho peso con tanto disgusto".

"No vio la entrevista de Escassi en ¡De viernes! Me dicen que cuando ella recibió ese mail intentó que la información quedase entre la chica, Álvaro y ella para evitar que esto llegase a oídos de su hijo, que tiene solo seis años", ha agregado la reportera.

Asimismo, la periodista ha podido hablar con el entorno de la modelo: "Su círculo me dice que ella quiere dejar claro que no tenía una relación abierta, que en estos tres años ella no ha dejado que nadie se meta en la relación y que desconocía los gustos sexuales que Álvaro Muñoz Escassi dice que conoce todo su entorno".