La urgente búsqueda de los niños españoles Youssef, Adam y Aisha: su padre amenaza a la madre con "abandonarlos en el desierto"

Eider se presentó el pasado 21 de junio en la casa de los padres de su exmarido, Mohammed, en la localidad de Sala al Jadida, cerca de Rabat. La mujer, vecina de Amorebieta (Vizcaya), había viajado a Marruecos dispuesta a conseguir sacar del país a Aisha, Adam y Youssef, sus tres hijos de 8, 6 y 5 años, respectivamente, que viven con sus abuelos desde 2020.

Una larga disputa de Eider con el padre de los críos, condenado por violencia machista y con diversas causas pendientes en nuestro país, había llevado a que este ordenase a su familia que no permitiese a los pequeños ver a su madre. Conocedor de la situación social de Marruecos, Mohammed también bloqueó la renovación de sus pasaportes, ya que en el país solo el hombre puede realizar estos trámites.

Después de gestionar un salvoconducto con el Consulado el 17 de junio para que sus hijos pudiesen cruzar la frontera, la legación, según la versión ofrecida por la madre a la organización SOS Desaparecidos, recomendó a Eider que dejase a Aisha, Adam y Youssef con sus abuelos paternos hasta el día del viaje. Pese a mostrar reticencias, la mujer acabó aceptando. El traslado estaba previsto para ese día 21 de junio, cuando Eider se presentó en la casa de Sala al Jadida para recoger a sus hijos, tocó el timbre y nadie le abrió. Se habían esfumado.

Desde entonces, los niños están desaparecidos y Mohammed, el padre, en busca y captura por la Ertzaintza. "La situación es muy grave. Este hombre es muy peligroso. Está condenado por violencia machista, tiene una orden de alejamiento y ha llegado a enviarle audios a la madre amenazándola con abandonarlos en el desierto", cuenta a 20minutos Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos.

Amills cree que con la decisión del Consultado de devolver a los críos con sus abuelos paternos hasta el día que abandonasen Marruecos, según la versión ofrecida por Eider, lo único que se ha conseguido ha sido "favorecer que pongan tierra de por medio, que cuando vaya la madre a la casa ya no haya nadie allí".

"Yo esta medida no la entiendo. Son las cosas que suceden demasiadas veces con los consulados. Todas las asociaciones que estamos trabajando con temas de sustracción parental lo que pedimos es que desde Exteriores y Justicia se establezca un protocolo y una forma de actuar por parte de los consulados. Estamos hablando de que son niños nacidos en España y con nacionalidad española", lamenta Amills.

Debido a que estamos "ante un caso de implica a menores", consultados por 20minutos, desde el Ministerio de Exteriores y de Justicia piden prudencia y no ofrecen información sobre el asunto. El departamento de José Luis Albares argumenta lo mismo en lo referido a por qué el Consulado español tomase la decisión de que los niños volviesen con sus abuelos paternos hasta que Eider y ellos pudiesen viajar a España.

"Ahora", dice Amills, "máxima confianza en la Ertzainza", que trata de localizar a Mohammed ya que se sospecha que no ha salido de Vizcaya, "y a esperar a que Exteriores y Justicia hagan su trabajo".

Llevarlos "a un centro de menores" y "a tomar por culo"

El audio en el que Mohammed amenaza a Eider con abandonar a sus hijos en el desierto no es el único que ha recibido la mujer. En otros, según ha podido confirmar 20minutos, el varón le avisa de que no dudará en llevar a los hijos "a un centro de menores" y "a tomar por culo". "Eso es lo que voy a hacer con ellos, y me olvido de todo".

"Conocemos demasiados casos de violencia vicaria y este está siendo uno más", dice el presidente de SOS Desaparecidos, quien señala que están pendientes de lo que suceda en una vista relativa al asunto que estaba previsto que se celebrase este martes en Marruecos y que finalmente se ha desplazado a este viernes 12 de julio.

Se desconoce el paradero exacto de Aisha, Adam y Youssef, pero la familia materna, que ahora mismo prefiere no hacer declaraciones, sospecha que podrían encontrarse en otra residencia que los padres y hermanos de Mohammed tienen en Tiflet (Rabat), tal y como ha relatado Goizargi, hermana de Eider, al diario elcierredigital.com.

Condenado por violencia machista

Debido a la complicada situación económica que atravesaban Eider, Mohammed y sus tres hijos, el entonces matrimonio decidió enviar a los pequeños a vivir con sus abuelos en Marruecos una vez transcurrido el confinamiento por la covid-19, en 2020.

A partir de ahí la relación conyugal dinamitó. Mohammed, que arrastra diferentes delitos de hurtos y problemas con las drogas, comenzó a aumentar su agresividad con Eider y fue en 2022 se negó a renovar el pasaporte de los críos para que pudiesen regresar a España.

La mujer inició entonces los trámites de divorcio y denunció en varias ocasiones a Mohammed por malos tratos, hasta que este año, concretamente en febrero, fue finalmente condenado por violencia machista.