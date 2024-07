Sanz defiende el nombramiento de Susana Díaz como Hija Predilecta de Triana ante las críticas de los socialistas andaluces

El nombramiento de la expresidenta de la Junta y también ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz como Hija Predilecta de Triana en la próxima Velá del barrio, que el alcalde, José Luis Sanz, anunció hace solo unos días, sigue levantando revuelo, especialmente en las filas socialistas, que han criticado que Díaz no renuncie al galardón en "plena ofensiva" del PP tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las condenas de los ERE.

Este martes ha sido el propio Sanz quien se ha pronunciado al respecto y ha asegurado estar "muy sorprendido" por la reacción que ha suscitado el homenaje a la socialista. "No lo esperaba. Siempre he pensado que los méritos estaban por encima de las siglas; a mí no me gusta ni la polarización, ni los extremos, ni el sectarismo, ni la radicalización de las cosas".

Y, en esa misma línea, ha añadido el regidor: "Hay quien piensa que lo más importante en la vida es militar en el Partido Popular o en el Partido Socialista", pero "es mucho más importante sentirse sevillano o trianero". Además, ha destacado que "hay quien se olvida también de que, evidentemente, yo era un candidato del Partido Popular, sigo siendo del Partido Popular, pero aspiro a ser el alcalde de todos los sevillanos".

El primer edil ha querido zanjar la cuestión con cierta ironía y ha afirmado que "por más vueltas que le he dado, no he encontrado ningún expresidente de la Junta de Andalucía que viva en Triana". Es más, ha dicho, "no hay ningún otro expresidente que sea de Triana, haya nacido y viva allí, y presuma de Triana por todos los rincones de España a los que va". "Creo que tiene méritos más que de sobra para ser Hija Predilecta en Triana", ha concluido Sanz.

Cabe recordar que la propia Díaz se mostró "muy feliz e ilusionada" por el reconocimiento y dedicó, al conocer la noticia, unas emotivas palabras a su padre, fallecido el pasado año. "Del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡¡Qué feliz debe estar allá donde esté!!", manifestó a través de sus redes sociales.

Unas palabras que no han sentado del todo bien en el PSOE andaluz, cuyo presidente, Manuel Pezzi, ha sido uno de los más críticos con la expresidenta. "¿De verdad te hace ilusión que te reconozca el alcalde del PP de Sevilla, ahora, en estos mismos momentos, en los que aún no han salido de prisión todos los compañeros? Yo, sinceramente, renunciaría", manifestó en sus redes sociales, en alusión a lo que los socialistas andaluces llaman "la gran cacería del PP" por el caso de los ERE.