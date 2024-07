Las conmovedoras palabras de Sonsoles Ónega tras su nuevo éxito profesional: "Con un cameo me conformo"

La presentadora Sonsoles Ónega está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales, ya que ganó el Premio Planeta 2023 con su novela Las hijas de la criada. Además, su programa Y ahora Sonsoles ha cerrado su segunda temporada como líder de su franja horaria. A todo esto, ahora, se ha sumado otro éxito profesional.

Atresmedia ha confirmado que prepara la adaptación de la premiada novela de la presentadora y que está producida por Buendía Estudios Canarias. Cabe mencionar que la serie ya está en fase de guion y que próximamente se podrá disfrutar en la pequeña pantalla.

"Me hace muy feliz porque vamos a ver en carne y hueso a Clarita, Renata y doña Inés. Yo con un cameo me conformo", ha bromeado Sonsoles al enterarse de esta noticia. "Una novela que tantas satisfacciones me está dando", ha destacado la periodista.

Las editoriales definen Las hijas de la criada como "una historia mágica y realista en una Galicia extraordinaria, que trata sobre hombre y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad". Además, destacan que hay historias que merecen ser contadas y esta es una de ellas.