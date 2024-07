Mimi XXL: "A mí yo niña le diría que aprenda a defenderse antes, que al final las cosas van a ir bastante bien"

Miren Jaurne, más conocida en redes como Mimi XXL, es una escritora ( La venus que rompió el espejo ), youtuber, creadora de contenido y autora del pódcast de Podimo Mimicidios.

Desde todos esos púlpitos narra su vida como persona gorda, sus anécdotas y cuenta los peores crímenes de la historia como se los contaría a una amiga con una cerveza delante.

A sus 40 años ha aprendido a decir "que te den" a quien la ataca y "tú vales" a sí misma. Mimi XXL es optimista sobre la llegada de la normalización de todos los tipos de cuerpos, aunque, realista, sabe que aún queda camino.

¿Cómo nació Mimi XXL?Pues surgió porque yo como chica que creció siendo gorda y con desórdenes alimenticios, llegó un momento en el que estaba consumiendo mucho contenido de bodypositive de habla inglesa y dije "no hay nada en castellano". Había algo en Latinoamerica, pero en España, nada. Y dije pues mira, yo creo que un canal donde decir dónde comprar ropa para mi talla, por ejemplo, lo echo en falta. Y así nació.

Estos canales son importantes para decir "no estás sola", ¿no?Que no estás sola y además que tampoco eres ni un bicho raro. Vaya, para normalizar.

¿Y cómo fueron los inicios y el crecimiento?Pues el canal creció porque empecé a hacer, una cosa que se estaba haciendo mucho en Estados Unidos, pero aquí en España todavía no: los famosos storytimes, que básicamente es contar batallitas, historias que te han pasado. La verdad es que tengo alguna que otra anécdota bastante graciosa, rocambolesca, y eso fueron los vídeos que petaron y con los que empezó a crecer el canal. Sí, sí.

¿Y qué tipo de reacciones recibe? ¿Mucho 'hate'? ¿Gente a la que ha ayudado?¿Sabes qué pasa? Considero que tampoco he recibido tanto, tanto hate. Como comprenderás, llegas a los 40 años estando gorda y que me caiga un imbécil por el canal y me diga gorda y se vaya, pues es que sinceramente, el callo que tengo ya mide más que yo. Así que no considero tampoco haber tenido nunca mucho hate. Pero sí es cierto que al principio te sorprende, por poco que sea, porque es gente que no conoces, es gente desconocida, gente a la que no le pones cara y entonces no lo entiendes muy bien. Pero yo muy rápido me adapté a eso y de hecho empecé el canal esperando bastante más. O sea que al final me salió bien.

¿Y respecto a los comentarios positivos y qué retorno recibe?Pues hubo algo que me sorprendió mucho, sobre todo al principio, que me centraba más en el tema del body positive. Yo había crecido siempre pensando, fíjate qué corta de miras, que siendo delgada se te acababan los problemas. Y el feedback que me empezó a sorprender más era el de chicas delgadas con problemas, porque que eran los mismos que los de las gordas, pero por motivos completamente diferentes. Y ese es el feedback que más me sorprendía al principio.

Miren Jaurne, más conocida como Mimi XXL. Sergio García Carrasco

¿Por qué el cuerpo en particular estigmatiza tanto o porque la gente se fija tanto en eso y no en cualquier otra cosa?Porque es lo primero que se ve. Tenemos esta imagen, que hasta cierto punto puede cierta, de que una persona con sobrepeso o lleva una vida sedentaria o no se cuida o es vaga. No voy a meter lo típico de "hay problemas hormonales", aunque pueda ser cierto, pero tenemos ese cliché, ese estereotipo. ¿Y cuál es la diferencia con un alcohólico, o con un cocainómano? Que a los gordos se nos ve nada más vernos. Directamente entramos en el estereotipo. El prejuicio ya está ahí antes de que abras la boca.

En cualquier caso, ¿qué le importa a nadie cómo sean los demás?Claro, sí, Pero el llegar a esa conclusión, son años. Yo es que ahora tengo 40 años, peino canas y obviamente, ahora lo sé. Pero con 17, con 20, con 30… no es lo mismo. Aparte que es que a mi generación en concreto nos tocó crecer en una época jodida, los 90, los 2000, donde había cero representación, cero normalidad en cuanto al tema, era todo lo contrario, la época estrella de las top models más delgadas que ha habido.

¿Usted sufrió bullying en el colegio, ¿un niño o una niña pueden hoy en día sentirse más acogidos con este tema?Creo que hay un cambio más online que real. Creo que el sistema educativo, ni los centros a título particular, se hacen responsables, aunque sí hay cada vez más orientadores y más profesorado, sobre todo joven, que está más concienciado. En lo institucional no creo que se haya hecho tanto, la verdad.

¿Por dónde pasa la solución para que normalizáramos todos los tipos de cuerpos?Pues todo parte del respeto, pero es que el respeto se vende tan caro a día de hoy… Por ejemplo, ahora, aprovechando que ha sido el mes del orgullo, antes se decía "a mí me da igual con quién te acuestes, con quién te metas en la cama, pero no quiero ver tus mierdas". Si no tienes respeto ni a lo más básico del ser humano, nadie va a esperar que se respete a un gordo. También ha habido gente extremadamente delgada a la que le han puesto un mote o personas con muchísimas pecas con las que se han metido siempre. La cuestión es que tú tengas el amor propio y el carácter y que te sepas respetar a ti mismo para hacer que los demás te respeten. Esa es la clave.

En La venus que rompió el espejo dice eso de que "un que os den a tiempo te salva de muchas tonterías"...Ojalá fuera una lección que aprendemos antes en la vida, pero por desgracia, llega bastante tarde y has tragado bastante mierda y te has dicho bastante mierda a ti misma, pero es el mejor momento que puede llegar. A día de hoy es lo que pienso. ¿A ti qué te importa que yo esté gorda? ¿En qué te afecta? ¿A quién le afecta? Absolutamente a nadie. Luego te vendrán los los típicos de "bueno es que es por tu salud". A nadie le importa una mierda tu salud. A la gente no le gusta lo que ellos consideran que no es normal y que salta a la vista que no es normal bajo su percepción. Ahí tienes que estar tú para mandar a tomar por culo a quien haga falta.

Otra de sus facetas es la de del pódcast de Mimicidios, en Podimo. ¿Por qué esta pasión por los crímenes?A mí siempre me han gustado las pelis de terror, la novela negra y en su día, cuando me planteaba qué carrera estudiar, siempre pensaba o psicología o criminología. Es algo que me ha gustado muchísimo y ahora por fin ha llegado esa oleada del truecrime a España, porque aquí siempre llega todo tarde. Yo tenía ganas de contarlo, pero lo quería contar a mi manera, porque también es una cosa en la que tienes que tener respeto, porque no dejas de estar hablando obviamente de personas, de víctimas, tanto de las que han muerto como de las que se han quedado y están sufriendo esa pérdida. No podría estar más contenta, porque a mí la verdad que me encanta hablar de crímenes. Me gusta la ponzoña humana, ver de qué es capaz de llegar a hacer un ser humano.

De hecho, usted lo cuenta de una manera particular, sin música melodramática, sin artificios...Claro, aunque dentro de la seriedad. Lo que no hago es caer en el morbo, es decir, regocijarme en los detalles truculentos, porque no creo que sea necesario. Tampoco cuento la historia del asesino, yo cuento la historia de la víctima siempre.

Dentro de que no soy psicóloga, ni abogada, ni criminóloga, lo cuento de una forma casual, como te lo podría contar tu colega tomando unas cervezas. "Tío, qué fuerte, ¿has visto lo que ha pasado?".

Miren Jaurne, más conocida como Mimi XXL. Sergio García Carrasco | PREVISIONES 20M

¿Hay alguna lección vital o práctica que haya aprendido después de hablar de tantos crímenes?Nada de las ofensivas, pero sí de las defensivas. Estar situational awareness, es decir, ser consciente de tu alrededor. Me encuentro a mí misma como en una hipervigilancia constante. Lo cual no es muy bueno...

Volviendo al tema de body positive, ¿es un movimiento más femenino que masculino?Hay menos hombres en ese movimiento por el machismo, porque un gordo está bien visto. Tú has podido tener colegas gordos en el cole y a lo mejor algún colega, algún amigo, le hacía alguna broma puntual, pero era un tío normal. Y si tu colega era gordo y una chica no se quería liar con él sus amigos no entendían por qué. Se llama machismo.

¿En qué más se notaba?En toda la representación. Si ahora te pregunto por un gordo rapero americano en un videoclip te vienen veinte a la cabeza, rodeados de chicas modelos canónicas. Ahora, yo te hablo de gordas y te viene Missy Elliott. Y en los 90, porque ahora ni tan siquiera. Un gordo siempre ha estado bien aceptado.

¿Es optimista respecto al futuro? ¿Volverán las tres gracias de Rubens a estar en las revistas?Me he dado cuenta que todas aquellas modelos, todas aquellas mujeres delgadas hacia las que mirábamos, con el paso del tiempo han contado lo mal que ellas mismas lo pasaban, cómo se restringían la comida, los desórdenes alimenticios en los que caían, lo que se veían obligadas a hacer para poder andar en cierta pasarela. Y al final me he dado cuenta que a mí la representación que haya me parece bien. Lo que me importa más es el respeto. Ni los gordos, ni los bajos, ni la persona que no tenga una pierna van a dejar de existir. Si no salen representados en la prensa o donde sea lo único que significa es que se está faltando a la verdad de cómo es la sociedad.

¿Llegará un momento en el que el físico no sea una cualidad a tener en cuenta?Es algo súper arraigado, vamos creciendo con ello. Que llegue un momento en que no se tenga en cuenta… a título personal sí noto que hay un cambio en la sociedad. Con la generación más pequeña sí lo noto. Ahora, ¿cómo va a llegar a representarse o cómo va a avanzar? No lo tengo tan claro. De momento me parece que vamos en el camino correcto.

Ahora es fácil encontrar personas no normativas haciendo contenido en redes sociales...Claro, lo que pasa es que los que hay a lo mejor no son muy mainstream y son personas pequeñas, individuales, que crecen en sus redes sociales. Los tienes que encontrar ahí. Ahora que sí que a diferencia de los 90 o los 2000 te puedes meter en una red social y puedes encontrar una cuenta de TikTok donde habla una chica con una amputación sobre cómo va su vida o en Instagram una persona con una discapacidad física que cuenta también su día a día. Hoy la cuestión es encontrar tus referentes. Haberlos, haylos, pero no en el mainstream.

¿Qué le diría a aquella Miren del colegio?Aprende a defenderte antes, no te suicides, porque al final las cosas van a ir bastante bien. Y hazte respetar. Porque el problema era que yo no me hacía respetar, porque yo también creía que no valía. Entonces me daba igual lo que me dijeran. La cuestión es que tú sepas que vales. Puede seguir habiendo prejuicios, problemas, que te toque cruzarte con algún pringado alguna vez, sí, pero la cuestión es que tú puedas responder.

También habla de moda en sus canales, ¿cómo está ese asunto en tallas grandes?Pues si vives en una gran ciudad o una zona donde tienes acceso a correo, bien. Si vives en un archipiélago o en una pequeña provincia o algo así, está más complicado. A groso modo, da gusto comprarte ropa online o en tiendas físicas. Hay muchísimas opciones. Ahora es más normal y es como debería haber sido siempre. Hay, por supuesto, marcas y diseñadores que se resisten, que me parece lícito, cada uno lleva su empresa como le dé la gana.

Llega el verano y usted es defensora de ponerse bikini, otra de las cosas que parece que no puede hacer una persona gorda...Claro. A lo mejor esa persona en su intimidad se siente cómoda con su cuerpo. El problema viene cuando tiene que ser en público. Yo he trabajado de socorrista, tengo el título, me flipa nadar y me he pasado diez años sin meterme en una piscina por los putos complejos. Y ahora lo pienso y digo ¿ahora cómo recupero esos diez años y esos diez veranos que he pasado amargada en mi casa? ¿Quién me los devuelve? ¿El imbécil que yo creía que se iba a reír de mí? ¿Me ha compensado no disfrutar de diez veranos? Para nada. Para nada. Es que no hay que darlo todo por sentado, que mañana te pilla un autobús y te vas siendo un desgraciado.

Estudió cine, ¿cómo ve que tratan las series y las películas este este asunto?Sigue yendo despacito. Es que es difícil pillar a una persona no normativa, ya no te hablo solo de gordos, no normativas, en una trama de ficción cuya trama no gire en torno a eso que le hace lo normativo. Lo mismo ha pasado con la gente de la comunidad LGBT. Las tramas han girado en torno a “oh, Dios mío, es maricón y tiene VIH”. Es gente con vida normal. Me está gustando mucho la promo que están haciendo Los Bridgerton, porque la protagonista es una chica no normativa y su trama no gira en torno a eso, y es la protagonista y tiene una historia de amor. Eso es señal de que algo está cambiando. Se están incorporando más tipos, más perfiles de personas y no te hablo solo de lo físico, sino también de la orientación sexual y demás. Poco a poco, pues todavía hay muchos personajes que se hacen en tono de sátira. Si conseguimos aplacar esta ola de extrema delgadez y de extrema derecha, vamos por buen camino.