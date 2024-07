"Mi casera me torea": una nueva oficina de vivienda en Madrid resuelve dudas sobre alquiler y pisos turísticos

Dudas sobre alquiler, ocupación, pisos turísticos, comunidades de propietarios o compraventa de viviendas... Son algunas de las cuestiones que resuelve el Servicio de Asesoramiento de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. En lo que llevan en funcionamiento desde febrero de 2023, estos puntos de atención municipales han atendido más de 7.200 consultas. Las primeras oficinas se ubicaron de forma estratégica para dar cobertura a toda la ciudad en los distritos de Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal y Chamartín. Y, ahora, los vecinos de distrito Centro cuentan con una nueva para resolver sus dudas en esta materia.

La razón de esta nueva oficina en el centro de Madrid (en la calle Atocha, 70) se debe a que un total de 392 madrileños de este distrito han solicitado consultas en las distintas zonas de la ciudad y son los que más han utilizado este servicio. Un servicio "pionero y gratuito" para abordar el asesoramiento integral desde el punto de vista tributario, judicial o jurídico en materia de vivienda. El alcalde de la capital ha explicado que, muchas veces, "titulares, inquilinos y arrendatarios pueden desconocer cuál es el régimen de derechos y obligaciones" relativos a sus viviendas y es un compromiso del Ayuntamiento de Madrid "que puedan tener el mejor asesoramiento".

Una de las principales preocupaciones del Gobierno municipal, "sino la principal", es la política de vivienda. "No sólo por los problemas creados por la falta de oferta y su encarecimiento, sino cuestiones relativas al régimen jurídico", ha explicado Almeida. Precisamente, tras la puesta en marcha de la Ley de Vivienda estatal, las consultas más demandadas son las relacionadas con la actualización y aumento de la renta o resoluciones y renovaciones de contratos de alquiler (3.810 desde la creación del servicio). Antes, asegura "se realizaban consultas sobre fianzas, suministros o daños de una vivienda de alquiler". Además se han atendido 1.651 consultas relativas a las comunidades de propietarios, 373 sobre temas relacionados con la compraventa y 277 por temas de ocupación o desahucios.

Cada oficina tiene a dos abogados expertos en materia de vivienda para atender a los madrileños. Ciudadanos como Betty, que acude para "conocer sus derechos" como arrendataria. Ha entrado a vivir en un piso de alquiler en Vallecas y, según ella, está en malas condiciones y "mi casera me torea": "He traído el contrato para ver cómo puedo actuar porque es la primera vez que me pasa y me niego a vivir en esas condiciones", cuenta Betty mientras espera a que le atienda uno de los abogados en la nueva oficina.

Otra de las consultas más demandadas según Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, es "todo lo relacionado con la Ley de Propiedad Horizontal, con esa vida en las comunidades de propietarios". María García estrena la oficina de Atocha por esa razón: "El presidente me está quitando mis derechos como propietaria", asegura. Tiene problemas con la comunidad porque no le dejan instalar un aire acondicionado en su piso ni acceder a las zonas comunes y espera que el servicio del Ayuntamiento le oriente a "cómo tengo que actuar ante estos problemas que tengo, que me ayuden a aclarar mis derechos y mis deberes".

Asesoramiento con una "respuesta integral"

En el caso de Centro, existe una tipología de vivienda muy particular y "se concentra en gran medida los problemas de vivienda que tenemos en la ciudad de Madrid", según el regidor. Concurren circunstancias de "mayor aglutinamiento, de renta antigua, que también es un motivo de consulta; y todo el 'boom' de los pisos turísticos", explica el decano. Por eso, asegura Almeida, "era importante que hubiera un servicio específico de asesoramiento" en este distrito.

Lo esencial de este servicio de asesoramiento es que "los ciudadanos salen con una respuesta integral", asegura Ribón. Esta respuesta puede consistir "o bien en la solución a una duda que evita una contienda judicial y, por lo tanto, significa una pacificación del entorno y una descongestión de nuestros tribunales" o bien, en el caso de que haya que acudir a la justicia, "se le facilita tanto abogado como procurador de modo inmediato".

Además de los temas que más dudas suscitan, este asesoramiento jurídico también abarca cuestiones centradas en el marco normativo del régimen de la vivienda protegida; la tributación; la gestión notarial, registral y catastral de la vivienda; el derecho sucesorio y el régimen matrimonial, entre otras.

El Servicio de Asesoramiento de Vivienda funciona los lunes, miércoles y viernes con un horario de 9.00h a 14.00h mediante cita previa en el teléfono 900814815 o en la web soj.icam.es. Las consultas pueden realizarlas tanto personas que vivan en la ciudad de Madrid como las que residan fuera, siempre y cuando la consulta se refiera a una vivienda situada en alguno de los 21 distritos de la capital.