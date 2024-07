Irene Montero: "Tras más de dos años de guerra, Putin está más a gusto que nunca"

La vida de Irene Montero (Madrid, 1988) ha cambiado bastante en el último año. De su salida del Gobierno, la exministra de Igualdad ha pasado a ser una de las figuras fuertes de la Izquierda en el Parlamento Europeo. La ahora vicepresidenta del grupo en la Eurocámara se estrena en la Eurocámara esta legislatura y se sienta con 20minutos en Bruselas para charlar sobre el futuro de la Unión, las prioridades de la legislatura que ahora comienza, sus retos y cómo ve al actual Ejecutivo de coalición. Francia y Reino Unido dan buena cuenta de cómo los vientos de cambio afectan a la política, en un contexto todavía marcado por Ucrania, Gaza y temas como el cambio climático o la migración.

¿Cómo ha sido el aterrizaje en Bruselas?Bueno, a nivel de trabajo, pues conociendo a los compañeros y a las compañeras de la Izquierda y haciéndonos a la dinámica parlamentaria, que en algunas cosas se parece a lo que ya conocemos de España y del Congreso, en otras es muy distinto. Trabajando duro y en equipo, como siempre hacemos en Podemos, para sacar el trabajo adelante y para construir una Europa de paz y de derechos.

Va a ser vicepresidenta del grupo de la Izquierda, ¿cuáles son las prioridades?Yo creo que este mandato en Europa va a estar marcado por un gran consenso de guerra, igual que en España, Partido Socialista y Partido Popular se han convertido en los principales socios y han construido una gran coalición, eso está pasando también en Europa.

Defina esa gran coaliciónLos socialistas, la derecha, el Partido Popular Europeo y los liberales están pactándolo todo. Han pactado la presidencia de la Comisión, han pactado la presidencia del Parlamento Europeo, han pactado a la jefa de la diplomacia, que es una mujer que no se puede ser más belicista. Kaja Kallas es una mujer que dice que no hay que tener miedo a las armas nucleares y que está de acuerdo con la escalada bélica, y lo que han pactado es un gran consenso de guerra. Yo creo que la prioridad de la izquierda transformadora en esta legislatura es romper ese consenso de guerra y apostar por una Europa de paz, por una Europa feminista y por una Europa de derechos, porque la guerra nunca viene sola.

Usted habla del "consenso de la guerra", ¿qué significa?El consenso de guerra significa que la prioridad va a ser la escalada bélica y el aumento del gasto militar, y eso significa volver a las reglas fiscales de la austeridad y los recortes. Va a haber recortes en los servicios públicos en España y en los países de Europa, especialmente en los países del sur de Europa. La guerra, como decía, nunca viene sola.



Tiene unas consecuencias que van más allá, ¿quiere decir?Trae recortes y también trae cuestionamiento de derechos. Ya en las declaraciones de los jefes de Estado se deja de hablar del derecho al aborto porque le molesta a la señora Metsola [presidenta del Parlamento Europeo] o porque les molesta a los países en los que está ganando la extrema derecha. La guerra va a venir acompañada de recortes y del cuestionamiento de los derechos feministas, de los derechos LGTBI y, al final, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que nuestra principal tarea en esta legislatura va a ser romper esa gran coalición de guerra en la que están el Partido Socialista y el Partido Popular, en España y en Europa, y apostar por el feminismo, por la paz, por los derechos de los trabajadores, por las políticas verdes y, en definitiva, por avanzar en derechos.

¿Tienen miedo a quedarse descolgados entre la coalición centrista y el bloque, aunque fraccionado, que está armando la derecha radical?Esa gran coalición de la que hablo pretende que no haya una propuesta política alternativa a lo que están planteando. No quieren que se oigan otras voces y van a intentar dejar fuera y van a intentar acallar a todos aquellos que tenemos un proyecto alternativo, porque lo más importante para imponer una escalada bélica, el aumento del gasto militar, los recortes en derechos feministas o los recortes económicos con las políticas de austeridad, lo más importante es que haya un silencio alrededor, un silencio para que la gente piense que es lo único posible.



¿Cuál debe ser ahí el papel de la izquierda?Lo que tenemos que hacer en la izquierda es alzar la voz y demostrar que hay alternativa, que se puede construir paz, que se pueden construir derechos feministas, que se puede construir políticas verdes, que se puede avanzar en derechos y que de hecho eso es como demuestra el ejemplo francés. A la extrema derecha no se le gana con políticas neoliberales o con el discurso de guerra o con el discurso de moderación. A la extrema derecha se le gana por la izquierda, se le gana garantizando derechos y eso es lo que quienes quieren que no cambie nada y los que el gran consenso de guerra no quieren que se vea.

Irene Montero Irene Montero (Madrid, 1988) fue ministra de Igualdad entre 2020 y 2023, y ahora es eurodiputada por Podemos para la nueva legislatura en la que también ejercerá como vicepresidenta del grupo de la Izquierda. De 2016 a 2023 ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados y fue portavoz de la formación morada en la Cámara entre 2017 y 2023. Es psicóloga de carrera.

¿Cree que van a buscar también acuerdos con ECR y Meloni?Es que de hecho ya lo están haciendo. Dicen que quieren frenar a la extrema derecha, pero en el fondo están asumiendo sus principales tesis políticas. El pacto de inmigración y asilo, que es un pacto que ha apoyado tanto el PP europeo como los socialistas europeos, es decir el PSOE y el PP en España, es un pacto que compra el relato de la extrema derecha de que la inmigración es una amenaza.

Sobre eso, ¿van a volver a abrir ese debate?Ojalá lo consigamos derogar, porque es un pacto que vulnera los derechos humanos y que vulnera los derechos de las personas que migran. Es un pacto que permite violar los derechos de las infancias que migran. Es decir, es un pacto muy agresivo con los derechos de las personas y con los derechos humanos. Ojalá consigamos derogarlo.

¿Y cómo se alcanza según ustedes la paz en Ucrania?Te lo planteo al revés. A nosotras, la élite europea, a todos los pueblos de Europa, lo que les ha dicho es que la guerra serviría para pararle los pies a Putin, para ganar a Putin. Pero tras más de dos años de guerra, no solamente no se ha parado a Putin, sino que Putin está más a gusto que nunca. Putin gana en la guerra, Putin pierde con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz implican que se llegue a soluciones justas, negociadas, o lo más justas posibles. Donde hay rendición, donde el más fuerte impone su ley sobre el más débil, es precisamente en la guerra, donde te la juegas al todo o nada.

¿Entienden que ese acuerdo se pueda alcanzar sin que Ucrania tenga que ceder territorio?Eso es lo que tiene que trabajar la mesa de paz y lo que tiene que trabajar la mesa de negociación. Lo que yo te planteo es la pregunta inversa. ¿Tú crees que prolongando la guerra se va a ganar a Putin? ¿Se va a conseguir que Putin no cumpla sus objetivos? ¿Yendo a una escalada bélica que puede terminar en la confrontación directa entre potencias nucleares, se va a conseguir que Putin no cumpla sus objetivos? ¿Quién se está beneficiando de la prolongación de la guerra? Por supuesto el criminal de Putin y su oligarquía, pero también el complejo militar industrial estadounidense. Siempre hay quien gana en las guerras y no son precisamente los que van al campo de batalla. Yo creo que todo el mundo sabe que no habría tantas guerras si la gente que va a morir en esas guerras fueran los hijos de quienes las ordenan. Y esa es la clave de todo. Lo que la humanidad ha demostrado es que las guerras no se paran con más guerra, se paran con acuerdos de paz.

¿Van a promover sanciones contra Israel y contra el Gobierno de Netanyahu?Lo increíble es la gran hipocresía de Europa, que en el caso de Ucrania dice que Ucrania tiene derecho a defenderse legítimamente de una invasión rusa, incluso por la vía armada, pero no le reconoce ese derecho a la defensa por la vía armada que sí le reconoce a Ucrania, al pueblo palestino, y que sanciona a la oligarquía putinista, con lo cual estamos de acuerdo, pero no sanciona y no ha sancionado todavía ni a Netanyahu ni a los responsables del genocidio. La complicidad europea con el genocidio pone en riesgo los valores fundamentales de la Unión Europea, el antifascismo, la garantía de bienestar y de derechos para los pueblos de Europa, la paz.

¿Qué esperan de Kaja Kallas como nueva Alta Representante?Esperamos la apuesta por la guerra y por tanto por la complicidad con el genocidio. Netanyahu no podría estar perpetrando este genocidio desde octubre del año 2023 si no fuese porque tiene el apoyo mediático, político, económico y militar de Estados Unidos y de Europa.

¿Y de una segunda legislatura de Von der Leyen?Ursula von der Leyen ha demostrado con claridad que es cómplice de Netanyahu, con total claridad. Y a pesar de que Borrell meses después de que se iniciase el genocidio dijese algunas palabras un poco más amables, es puro maquillaje. Partido Socialista y Partido Popular han pactado en Europa un pacto completo para las principales instituciones europeas. Un pacto completo; han decidido juntos que la presidenta de la comisión sea von der Leyen, que la jefa de la diplomacia sea una mujer que está a favor de la guerra, o sea que en lugar de creer en la diplomacia cree en la guerra y en la escalada bélica y también han pactado la presidenta del Parlamento Europeo. Lo han pactado todo porque comparten una visión política.



En Francia ha habido un viraje hacia la izquierda, ¿qué análisis hace?Queda claro que a la extrema derecha se la gana por la izquierda y si no, vemos que después de Macron viene Le Pen. Después de un proyecto político que es de defensa de las políticas neoliberales, de defensa del consenso de guerra. Macron es uno de los grandes defensores en los últimos años y especialmente en los últimos meses de la escalada bélica y con el relato de la moderación. No solamente no se frena la extrema derecha sino que la extrema derecha avanza. Y quien ha sido capaz de convencer al pueblo francés de una propuesta política que dice no y que frena a la extrema derecha ha sido el nuevo Frente Popular. Creo que es muy importante es que entendamos que el pueblo francés ha dicho solo el pueblo salva al pueblo y ha dicho no a la extrema derecha.



Veremos cómo se forma el nuevo GobiernoClaro, para ganar a la extrema derecha, además de los votos, hace falta un Gobierno que avance en derechos. Lo hemos dicho muchas veces. A la extrema derecha no se le gana solo en un día en las urnas.

¿Cómo ve al Gobierno español desde la distancia? Creo que el Partido Socialista ha iniciado una nueva legislatura en la que ha decidido que su principal socio de gobierno no es el Partido Popular, es con el Partido Popular con el que está pactando las cosas que el bipartidismo siempre ha considerado importantes o de Estado. Pactan el Consejo General del Poder Judicial, pero el propio presidente del gobierno ha dicho que es el primero de muchos pactos.

¿Cree que es un error?Sí, porque a la derecha cuando le das la mano te coge el brazo. Y prueba de ello es que cuatro días después ellos intentaron con ese acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ese acuerdo bipartidista, inauguran una gran coalición pensando que a cambio les van a dar tranquilidad. Pero una semana después Marchena dice que no cumple la ley, que incumple la ley legítimamente votada en el Parlamento y se queda en la impunidad un acosador fascista también en los tribunales y se encierra, se mete en penas de prisión a unas sindicalistas que estaban ejerciendo sus derechos sindicales. Es decir que la derecha, especialmente la judicial, los sectores reaccionarios cuando les das la mano te cogen el brazo. Yo creo que el Partido Socialista debería haber decidido mantener y no romper la mayoría democrática y progresista y que debería tomar las decisiones importantes con esa mayoría que les ha hecho posible estar en el gobierno.