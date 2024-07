Los expajareros de La Rambla de Barcelona tienen los días contados: el Ayuntamiento los desahuciará el jueves si no se han ido

El Ayuntamiento de Barcelona ha avisado a los antiguos pajareros de La Rambla de que este jueves se les desahuciará si no han abandonado los negocios, según consta en una diligencia de ejecución que el consistorio les envió el 26 de junio. El texto explica que tienen 10 días hábiles para dejar los puestos libres y devolver las llaves al Institut Municipal de Mercats. En caso de no hacerlo, "se procederá a la ejecución forzosa del lanzamiento administrativo" el primer día hábil posterior, a las 9:00 horas, es decir, este jueves.

Los afectados no tienen intención de entregar las llaves de los puestos, ya que aseguran que no existe ninguna orden judicial que les obligue a hacerlo, según ha comentado un portavoz. El desahucio de los antiguos puestos de los pájaros de La Rambla se anunció en agosto de 2021. Los afectados defienden estar amparados por medidas cautelares, ya que en el caso del propietario mayoritario -tiene cinco de los 11 puestos actuales- el juzgado de primera instancia de Barcelona todavía no se ha pronunciado acerca del recurso presentado sobre la duración de las concesiones.

Además, una parte de los antiguos pajareros ha pedido amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y ha reclamado cautelares antes de ser desahuciados hasta que no haya sentencia.

Por otro lado, los concesionarios han presentado también dos recursos sobre la diligencia de ejecución que les hicieron llegar el 26 de junio.

En una nota de prensa, los afectados han considerado que la acción se llevará a cabo "exclusivamente por una voluntad política, sin el aval de los tribunales". Además, han exigido la dimisión del gerente del Instituto Municipal de Mercados, Máximo López.

Los afectados han recordado que hace tiempo que piden una solución "acordada y dialogada" y han alertado de que si se produce el desahucio un centenar de personas se quedarán sin trabajo.

En 2009, los antiguos pajareros de La Rambla dejaron de vender animales. Ahora venden helados, dulces, entradas, souvenirs y productos con DO.