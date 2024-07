Kesha lanza un duro alegato contra quienes critican su cuerpo: "Estoy muy orgullosa de él"

En inglés se les denomina body-shamers a aquellos trolls de internet que utilizan sus comentarios en publicaciones de las redes sociales para criticar —sin que, obviamente, se les haya pedido su opinión— el cuerpo de otra persona, sea esta famosa o no. Pero es cierto que suelen ser las celebrities quienes más sufren este tipo de interacciones. Por ello Kesha les ha contestado de manera rotunda.

La cantante californiana de 37 años, quien ya anteriormente se sinceró sobre un trastorno alimenticio que sufrió cuando era joven, ha utilizado su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones y medio de seguidores, para mandar un mensaje contra aquellos que juzgan los cuerpos de otras personas desde la comodidad que da el anonimato de las redes.

"No pensé que en 2024 la gente seguiría intentando avergonzar a otros por su cuerpo, pero yo estoy muy orgullosa de mi cuerpo", ha comenzado escribiendo la cantante de TiK ToK junto a un par de fotografías suyas posando con un bikini negro junto a una playa.

La artista ha continuado su mensaje hablando de sí misma en tercera persona. "Ella ya ha pasado por muchas cosas. Se rompió el ligamento anterior cruzado en el escenario y aun así terminó el espectáculo. Ella ha sido capaz de mantener unido su maldito corazón roto", ha agregado, para finalizar asegurando que no permitirá que las críticas la depriman.

"Para todas aquellas personas que piensen que me están haciendo sentir vergüenza [de mi cuerpo]: en realidad me estáis haciendo sentir muy poderosa. Así que espero que algún día os sintáis lo suficientemente completas como para no echarle mierda por encima a otras mujeres. Mientras tanto, ódiame más fuerte, perra", ha sentenciado.

Su publicación se ha llenado de comentarios de otras celebrities que han aplaudido sus palabras, como la actriz Kyle Richards, que ha afirmado que Kesha es "hermosa por dentro y por fuera". Además, multitud de comentarios la han tildado de "madre" o "reina" o que le daban las gracias por un post "tan empoderador".

En su momento, la cantante explicó que tuvo que buscar ayuda profesional para su trastonor de la alimentación tras un "punto de inflexión" que ocurrió en una cena familia con su madre. "No soy una talla. No soy un número. Soy una mujer fuerte, dura, una jefaza y, la verdad, me gustan mis defectos. Hace diez años, jamás hubiese pensado que sería capaz de decir esto", confesó a la revista Cosmopolitan en 2018.