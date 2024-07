Irene Rosales se prueba su vestido de novia ocho años después: "Es bonito recordar uno de los días más felices de mi vida"

Irene Rosales ha seguido los pasos de otros famosos como Victoria Beckham y ha vuelto a lucir su vestido de novia. La exconcursante de GH Dúo, ocho años después, se ha probado el vestido que llevó el día de su boda con Kiko Rivera.

Aunque al principio tenía miedo de probárselo porque "los cuerpos cambian" y temía que no le entrase, la influencer ha compartido con todos sus seguidores cómo le queda en la actualidad.

"De vez en cuando es bonito recordar uno de los días más felices de mi vida", ha escrito la televisiva junto al vídeo enseñando su segundo traje de novia. Además, ha explicado que no enseña el primero porque está muy bien guardado y es más complicado sacarlo.

"Es muy probable que no me entre, porque cuando me casé solo había tenido una hija y el pecho, desde que me casé hasta el día de hoy, me lo he operado varias veces", ha comentado mientras se probaba el traje.

"Me he dado cuenta de que el 'culete' me ha crecido bastante. Ya os digo que yo en la boda no iba así de apretada, pero ha cerrado. No me queda igual que hace ocho años, evidentemente, los cuerpos cambian, pero no me siento incómoda del todo", ha revelado la creadora de contenido.

La boda de Irene Rosales con Kiko Rivera fue el 7 de octubre de 2016. La pareja pasó por el altar en la Haciendo de los Parrales, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Además, estuvieron acompañados por más de 300 invitados.