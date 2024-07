Salvador Martínez, investigador: "Estamos estableciendo un modelo de obtener neuronas de los dientes de leche"

Salvador Martínez, catedrático de anatomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), lidera un equipo de científicos en el Instituto de Neurociencias de Alicante (IN) que ha realizado un importante descubrimiento en el campo de la medicina regenerativa. Han encontrado en los 'dientes de leche' una fuente inesperada pero altamente efectiva de células neuronales, abriendo nuevas vías para el tratamiento de enfermedades raras del sistema nervioso en niños, como el autismo, las leucodistrofias o el síndrome de Rett.

Los trabajos del doctor Martínez destacan la facilidad con la que estas células pueden ser extraídas de los dientes de leche, un proceso completamente no invasivo ya que estos se desechan naturalmente durante el cambio de las piezas dentales en la infancia. Esta técnica ofrece una alternativa menos dolorosa y más accesible que las biopsias de tejido subcutáneo, especialmente en pacientes jóvenes. Además, la versatilidad de estas células 'in vitro' permite a los investigadores modelar y estudiar enfermedades específicas en placas de cultivo, allanando el camino para terapias personalizadas dirigidas a cada caso.

Charlamos con él tras su participación en las V Jornadas Neurocientíficas y Educativas de Fundación Querer.

¿En qué ha consistido su ponencia?Estamos llevando a cabo un proyecto desde hace varios años con el objetivo de obtener dientes de leche de niños con trastornos del neurodesarrollo, que generalmente están diagnosticados con enfermedades poco frecuentes. Obtener estos dientes cuando están frescos es suficiente para realizar un cultivo celular a partir de ellos, derivando así neuronas de la cresta neural, una región que naturalmente puede generar neuronas. Con esto, podemos derivar neuronas que presenten características específicas de la enfermedad, lo cual es crucial. Hemos logrado obtener un modelo celular que reproduce las anomalías y trastornos de la enfermedad en cultivo, lo cual es un logro significativo. A partir de varios casos, hemos observado que estos dientes de leche muestran las características y anomalías de la enfermedad. Las neuronas que hemos obtenido nos permiten estudiar los mecanismos de acción y las causas por las cuales estas neuronas no funcionan adecuadamente. Nuestro objetivo es intentar desarrollar tratamientos, evaluando su efectividad en cultivos para mejorar la función de estas neuronas. En este sentido, me gustaría explorar.

'Los grandes avances en el ámbito de la ciencia de los próximos 50 años estarán relacionados con el cerebro'. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?Por supuesto. El cerebro es actualmente la frontera del conocimiento. Las bases neurobiológicas de los procesos mentales, incluyendo las demencias, aún no se comprenden completamente. Este es el desafío actual: comprender qué sucede en este órgano, ya que afecta todos los procesos mentales y emocionales de nuestra vida. Las bases neurobiológicas de la demencia todavía no las conocemos bien.



Ese es el reto actual: entender qué está ocurriendo en un órgano, porque todo lo que entendemos como proceso mental, toda nuestra vida emocional, nuestra vida de ilusión y nuestro proyecto de vida dependen de la función de un órgano único. De hecho, es tan único que si pudiéramos trasplantar el cerebro, querríamos ser el donante y no el receptor. Es el único órgano del cual podemos decir eso, ¿por qué? Porque donde va mi cerebro, voy yo. Por lo tanto, el reto del futuro es entender qué nos hace conscientes de nosotros mismos, claro está.