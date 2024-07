Sonia Ferrer lanza una dura advertencia sobre su exnovio Álvaro Muñoz Escassi: "No querría tenerlo de enemigo"

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue dando de qué hablar, en esta ocasión, Sonia Ferrer se ha pronunciado y ha lanzado unas duras declaraciones sobre su expareja Escassi. La colaboradora de televisión y el exijinete estuvieron juntos un año hace una década. Un breve noviazgo que dio para mucho, según la colaboradora.

La presentadora ha hablado sobre su expareja en En boca de todos, el programa de Cuatro donde colaboradora. "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta mujer que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce bien y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo", ha relatado.

"Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos cadáveres en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?", ha preguntado a sus compañeros de plató.

Aunque Sonia Ferrer no ha querido entrar en más detalles, ha hecho una última alusión al jinete: "Conozco a Álvaro desde hace muchos años, le conocí hace muchos años, perdí el contacto con él, no sé como vive ahora su vida. Yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi de enemigo".